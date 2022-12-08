В самолете «Уральских авиалиний» устроили танцевальную битву

«4 канал» презентовал новый телесезон на борту «Уральских авиалиний»

Бортпроводники рейса «4 канала» устроили танцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Борт «Уральских авиалиний» временно стал площадкой для презентации нового телесезона «4 канала». Екатеринбургские телевизионщики неслучайно выбрали самолет местом для представления новых шоу — все они будут посвящены популяризации внутреннего туризма. На тревел-мероприятии с танцами от старейшего регионального канала побывал и корреспондент URA.RU.

Гостей презентации максимально погрузили в атмосферу путешествий: прежде чем проводить на борт самолета, каждый прошел настоящую регистрацию на рейс. Затем гостей поместили в автобус и привезли к самолету, где у входа их встречали девушки со световыми лучами.

На самом борту гостям предложили напитки, а также открытки, которые можно было отправит из импровизированного путешествия. Затем пассажиров «4 канала» ждал танцевальный сюрприз от стюардесс, которые устроили вог-баттл в проходе. Также во время «полета» екатеринбуржцам представили не только ранее успешные ТВ-проекты о жизни города, но и сообщили о запуске программы в честь празднования 300-летия Екатеринбурга и старте второго сезона тревел-шоу «Отпуск неподалеку». Последняя программа рассказывает о том, как путешествовать по загранице, не покидая Россию. Однако, кто продолжит вести шоу, пока остается загадкой.

«Кастинг на эту роль продолжается. Пока в очереди стоят Иван Ургант, Михаил Галустян, Андрей Гайдулян, Сергей Светлаков, Андрей Рожков», — заявили представители «4 канала» и предложили гостям выдвинуть своих кандидатов.

После презентации гостей ждала вечеринка с уральским колоритом в вип-терминале аэропорта Кольцово. Любой желающий мог насладиться звучанием народных инструментов и проверить знания об Урале.

Ранее команда «4 канала» запустила тревел-шоу, в котором показывает свердловчанам, как посетить места похожие на популярные зарубежные локации в пределах Свердловской области. Первый сезон проекта «Отпуск неподалеку» стартовал на телеканале 27 октября.

Гостей окунули в атмосферу путешествий буквально, отправив на самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажирам предложили не только напитки, но и открытки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед трапом устроили световое шоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управляющая «4 канала» Элеонора Расулова уверена, что важно продвигать тему внутреннего туризма и на телевидение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одной из ведущих тем нового сезона станет 300-летие Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Даже сотрудники компании облачились в форму сотрудников «Уральских авиалиний» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU