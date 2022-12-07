07 декабря 2022

В Перми пройдет шоу чемпиона мира среди иллюзионистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль «Пустой дом» Театр танца Deep Vision (Челябинск) в рамках фестиваля хореографических спектаклей
Зрителям обещают уникальное шоу в Перми Фото:

Уникальное шоу в Перми представит иллюзионист, чемпион мира Владимир Данилин. Вместе с ним выступят и артисты его театра, говорится в анонсе.

«Артисты театра дополняют его рассказ авторской иллюзионной программой, аналогов которой нет в мире. Затаив дыхание, вы увидите, как из ниоткуда появляются и исчезают герои шоу, как человек проходит сквозь человека и как маги повелевают стихиями огня и воды», — говорится на сайте Данилина.

Концерт состоится 10 декабря в театре-ресторане «Данилин». На сервисе «Яндекс.Афиша» билеты продаются за 2500-3000 рублей.

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Уникальное шоу в Перми представит иллюзионист, чемпион мира Владимир Данилин. Вместе с ним выступят и артисты его театра, говорится в анонсе. «Артисты театра дополняют его рассказ авторской иллюзионной программой, аналогов которой нет в мире. Затаив дыхание, вы увидите, как из ниоткуда появляются и исчезают герои шоу, как человек проходит сквозь человека и как маги повелевают стихиями огня и воды», — говорится на сайте Данилина. Концерт состоится 10 декабря в театре-ресторане «Данилин». На сервисе «Яндекс.Афиша» билеты продаются за 2500-3000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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