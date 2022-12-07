В Перми пройдет шоу чемпиона мира среди иллюзионистов

08 декабря 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Зрителям обещают уникальное шоу в Перми Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Уникальное шоу в Перми представит иллюзионист, чемпион мира Владимир Данилин. Вместе с ним выступят и артисты его театра, говорится в анонсе. «Артисты театра дополняют его рассказ авторской иллюзионной программой, аналогов которой нет в мире. Затаив дыхание, вы увидите, как из ниоткуда появляются и исчезают герои шоу, как человек проходит сквозь человека и как маги повелевают стихиями огня и воды», — говорится на сайте Данилина. Концерт состоится 10 декабря в театре-ресторане «Данилин». На сервисе «Яндекс.Афиша» билеты продаются за 2500-3000 рублей.

Уникальное шоу в Перми представит иллюзионист, чемпион мира Владимир Данилин. Вместе с ним выступят и артисты его театра, говорится в анонсе. «Артисты театра дополняют его рассказ авторской иллюзионной программой, аналогов которой нет в мире. Затаив дыхание, вы увидите, как из ниоткуда появляются и исчезают герои шоу, как человек проходит сквозь человека и как маги повелевают стихиями огня и воды», — говорится на сайте Данилина. Концерт состоится 10 декабря в театре-ресторане «Данилин». На сервисе «Яндекс.Афиша» билеты продаются за 2500-3000 рублей.