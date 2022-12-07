07 декабря 2022

В Челябинской области меньше всех зарабатывают повара и работники гостиниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
В среднем они получают около 25 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинской области меньше всех зарабатывают работники предприятий общественного питания и гостиниц. Занятые в этих сферах специалисты зарабатывают в регионе около 25 тысяч рублей в месяц. Эти данные 8 декабря опубликовал Челябинскстат.

«Наиболее низкая зарплата к среднему уровню по области у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 25 тысяч 913 рубля (53,9%). Наиболее высокая среднемесячная зарплата в январе—сентябре 2022 года наблюдается у работников, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью — 71 тысяча 957 рубля (149,6% к среднему уровню заработной платы по региону)», — говорится в данных Челябинскстата.

Среднемесячная зарплата работников организаций города Челябинска в январе—сентябре 2022 года составила 54 тысяч 879,8 рубля. Это на 13,2% больше, чем в январе—сентябре 2021 года.

Органы статистики отмечают, что вместе с тем в регионе в январе—октябре 2022 года наблюдался спад в промышленном производстве. Также увеличились индексы потребительских цен и цен производителей промышленных товаров.

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В Челябинской области меньше всех зарабатывают работники предприятий общественного питания и гостиниц. Занятые в этих сферах специалисты зарабатывают в регионе около 25 тысяч рублей в месяц. Эти данные 8 декабря опубликовал Челябинскстат. «Наиболее низкая зарплата к среднему уровню по области у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 25 тысяч 913 рубля (53,9%). Наиболее высокая среднемесячная зарплата в январе—сентябре 2022 года наблюдается у работников, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью — 71 тысяча 957 рубля (149,6% к среднему уровню заработной платы по региону)», — говорится в данных Челябинскстата. Среднемесячная зарплата работников организаций города Челябинска в январе—сентябре 2022 года составила 54 тысяч 879,8 рубля. Это на 13,2% больше, чем в январе—сентябре 2021 года. Органы статистики отмечают, что вместе с тем в регионе в январе—октябре 2022 года наблюдался спад в промышленном производстве. Также увеличились индексы потребительских цен и цен производителей промышленных товаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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