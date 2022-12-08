Депутат Госдумы предрек продление конфликта на Украине до 2030 года. Видео

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Продление конфликта на Украине связано с рядом причин, отметил Гурулев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение российско-украинского конфликта будет найдено к 2030 году. С таким мнением в разговоре с корреспондентом URA.RU выступил депутат Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«По моим прогнозам, стабилизация ситуации [на Украине] и какое-то решение будут найдены в 2027—2030 году», — сказал Гурулев. По его словам, такая длительность разрешения конфликта связана с новыми миропорядком и мироустройством, а также с напряженными военными обстановками в разных точках по всему миру.

Ранее генерал армии России Владимир Болдырев спрогнозировал, что спецоперация на Украине не закончится в ближайшие полгода. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США планируют затянуть конфликт до 2025 года, отмечают «Народные новости России». А экс-офицер США Скотт Риттер выступал с мнением, что Россия может одержать победу на Украине летом 2023 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Решение российско-украинского конфликта будет найдено к 2030 году. С таким мнением в разговоре с корреспондентом URA.RU выступил депутат Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «По моим прогнозам, стабилизация ситуации [на Украине] и какое-то решение будут найдены в 2027—2030 году», — сказал Гурулев. По его словам, такая длительность разрешения конфликта связана с новыми миропорядком и мироустройством, а также с напряженными военными обстановками в разных точках по всему миру. Ранее генерал армии России Владимир Болдырев спрогнозировал, что спецоперация на Украине не закончится в ближайшие полгода. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США планируют затянуть конфликт до 2025 года, отмечают «Народные новости России». А экс-офицер США Скотт Риттер выступал с мнением, что Россия может одержать победу на Украине летом 2023 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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