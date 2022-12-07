В мэрии ХМАО назвали фейком видео с застрявшей в сугробе машиной скорой помощи

Мэрия Лянтора: видео с застрявшей в сугробе машине скорой помощи является фейком

08 декабря 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Видео со скорой было снято в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация Лянтора заявила, что видео из соцсетей, где школьники вытаскивают из сугроба застрявшую машину скорой помощи, является фейком и не имеет никакого отношения к событиям, которые происходили в городе. Об этом сообщается в официальном паблике мэрии. «Данное видео было загружено в Youtube около года назад на канал VladNews и уже успело „погулять“ в социальных сетях многих регионов. В Челябинске считают, что данное видео снято именно в их городе. Об этом свидетельствует публикация на сайте местного средства массовой информации», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Лянтора закупает снегоуборочную технику и отказывается от услуг подрядчиков. Таким образом администрация собирается решить многолетнюю проблему с уборкой снега в городе.

Администрация Лянтора заявила, что видео из соцсетей, где школьники вытаскивают из сугроба застрявшую машину скорой помощи, является фейком и не имеет никакого отношения к событиям, которые происходили в городе. Об этом сообщается в официальном паблике мэрии. «Данное видео было загружено в Youtube около года назад на канал VladNews и уже успело „погулять“ в социальных сетях многих регионов. В Челябинске считают, что данное видео снято именно в их городе. Об этом свидетельствует публикация на сайте местного средства массовой информации», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Лянтора закупает снегоуборочную технику и отказывается от услуг подрядчиков. Таким образом администрация собирается решить многолетнюю проблему с уборкой снега в городе.