В США заявили о победе Москвы над Вашингтоном

Болтон: Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является победой для РФ
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Бриттни Грайнер была осуждена за ввоз гашишного масла на территорию РФ Фото:

Обмен пленными Бриттни Грайнер и Виктора Бута между Россией и США является ошибкой со стороны Штатов. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Обмен пленными Бритни Гринер и Виктора Бута один на один между США и Россией был очень серьезной ошибкой. Это победа Москвы над Вашингтоном», — заявил Болтон во время эфира телеканала CBS News.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая выступала за клуб УГМК, была осуждена за контрабанду наркотиков. Суд приговорил спортсменку к 9 годам лишения свободы из-за провоза гаишного масла. Однако власти США наставили на обмене, который в итоге произошел 8 декабря.

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Обмен пленными Бриттни Грайнер и Виктора Бута между Россией и США является ошибкой со стороны Штатов. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Обмен пленными Бритни Гринер и Виктора Бута один на один между США и Россией был очень серьезной ошибкой. Это победа Москвы над Вашингтоном», — заявил Болтон во время эфира телеканала CBS News. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая выступала за клуб УГМК, была осуждена за контрабанду наркотиков. Суд приговорил спортсменку к 9 годам лишения свободы из-за провоза гаишного масла. Однако власти США наставили на обмене, который в итоге произошел 8 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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