В США заявили о победе Москвы над Вашингтоном Болтон: Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является победой для РФ 08 декабря 2022 в 22:04 Размер текста - 17 + Бриттни Грайнер была осуждена за ввоз гашишного масла на территорию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обмен пленными Бриттни Грайнер и Виктора Бута между Россией и США является ошибкой со стороны Штатов. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Обмен пленными Бритни Гринер и Виктора Бута один на один между США и Россией был очень серьезной ошибкой. Это победа Москвы над Вашингтоном», — заявил Болтон во время эфира телеканала CBS News . Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая выступала за клуб УГМК, была осуждена за контрабанду наркотиков. Суд приговорил спортсменку к 9 годам лишения свободы из-за провоза гаишного масла. Однако власти США наставили на обмене, который в итоге произошел 8 декабря. Обмен пленными Бриттни Грайнер и Виктора Бута между Россией и США является ошибкой со стороны Штатов. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Обмен пленными Бритни Гринер и Виктора Бута один на один между США и Россией был очень серьезной ошибкой. Это победа Москвы над Вашингтоном», — заявил Болтон во время эфира телеканала CBS News. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая выступала за клуб УГМК, была осуждена за контрабанду наркотиков. Суд приговорил спортсменку к 9 годам лишения свободы из-за провоза гаишного масла. Однако власти США наставили на обмене, который в итоге произошел 8 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям