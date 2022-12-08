В США заявили о победе Москвы над Вашингтоном

Бриттни Грайнер была осуждена за ввоз гашишного масла на территорию РФ
Обмен пленными Бриттни Грайнер и Виктора Бута между Россией и США является ошибкой со стороны Штатов. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«Обмен пленными Бритни Гринер и Виктора Бута один на один между США и Россией был очень серьезной ошибкой. Это победа Москвы над Вашингтоном», — заявил Болтон во время эфира телеканала
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая выступала за клуб УГМК, была осуждена за контрабанду наркотиков. Суд приговорил спортсменку к 9 годам лишения свободы из-за провоза гаишного масла. Однако власти США наставили на обмене, который в итоге произошел 8 декабря.
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