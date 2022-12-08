Виктор Бут сообщил своей семье о возвращении в Россию

08 декабря 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Бут прибыл в Россию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обвиняемый в торговле оружием на территории США Виктор Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что у него все нормально. По словам бывшего пленного, он уже находится на территории России. «Все нормально», — сказал Бут своей супруге, а также матери по телефону, кадры возвращения транслировались на телеканале «Россия 24». По данным журналистов, мужчина уже на территории России, он позвонил семье во время дозаправки самолета. О возвращении Бута в Россию сообщили в МИД РФ в четверг. Он был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), осужденную за контрабанду наркотиков. В США заявили, что обмен пленными был ошибкой со стороны Вашингтона.

Обвиняемый в торговле оружием на территории США Виктор Бут в телефонном разговоре с семьей сообщил, что у него все нормально. По словам бывшего пленного, он уже находится на территории России. «Все нормально», — сказал Бут своей супруге, а также матери по телефону, кадры возвращения транслировались на телеканале «Россия 24». По данным журналистов, мужчина уже на территории России, он позвонил семье во время дозаправки самолета. О возвращении Бута в Россию сообщили в МИД РФ в четверг. Он был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), осужденную за контрабанду наркотиков. В США заявили, что обмен пленными был ошибкой со стороны Вашингтона.