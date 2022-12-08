Депутат Госдумы собрала средства для военнослужащих на свой день рождения

Депутат Рябцева собрала помощь для участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева попросила своих коллег-депутатов, в качестве подарка на свой день рождения, помочь бойцам на фронте. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Сергей Бидонько в своем telegram-канале.

«Сегодня у моей замечательной коллеги день рождения, она не просто политик, а человек с большой буквы. Жанна, на свой день рождения, попросила депутатов, в качестве подарка, собрать средства на нужды специальной военной операции», — рассказал депутат Бидонько.

Недавно Рябцева посетила пункт подготовки бойцов, где они проходят подготовку и боевое слаживание. «Она привезла военнослужащим гуманитарную помощь и медикаменты», — поделился Бидонько.

Ранее URA.RU сообщало о депутате Госдумы РФ, которая навестила мобилизованных в Елани (Свердловская область) и раненых бойцов. Она встретилась с военными и пообещала поддержку их семьям.

Спецоперация на территории Украины была объявлена 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и помощь мирному населению Донбасса.