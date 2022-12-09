В ТЦ «Мега» в Москве взорвался OBI, силовики выясняют причину: главное о большом пожаре

09 декабря 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в 6 утра (по Мск) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москве загорелся ТЦ «Мега-Химки», в ходе которого были слышны взрывы. URA.RU приводит основные новости к этому часу: Пожар начался в 6 утра (по Мск). Тогда очевидцы в соцсетях заметили, что столб дыма поднимался на десятки метров.

В экстренных службах сообщили, что произошли взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI. Взрывались банки с краской, аэрозоли.

В telegram-канале прокуратуры Московской области уточнили, что пострадавших в ходе пожара нет. Прокуратура проводит проверку.

РИА Новости поясняют, что причиной пожара в ТЦ стал поджог. Данная версия рассматривается в качестве основной, приводит агентство, со ссылкой на экстренные службы.

В свою очередь агентство ТАСС уточняет, что причиной пожара стало короткое замыкание. Об этом сообщается также со ссылкой на экстренные службы.

Более 70 человек и 20 единиц техники привлечены к ликвидации пожара. Об этом уточнили в экстренных службах. Быстрое распространение огня произошло из-за обрушения кровли. Гипермаркет OBI почти полностью разрушен. Пожар площадью в 7 тысяч квадратных метров произошел утром в 6 утра (по Мск) 9 декабря. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прокуратура организовала проверку.

В Москве загорелся ТЦ «Мега-Химки», в ходе которого были слышны взрывы. URA.RU приводит основные новости к этому часу: Пожар площадью в 7 тысяч квадратных метров произошел утром в 6 утра (по Мск) 9 декабря. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прокуратура организовала проверку.