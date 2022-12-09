В ТЦ «Мега» в Москве взорвался OBI, силовики выясняют причину: главное о большом пожаре

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Пиццерия Donna Olivia у тц Мега. Екатеринбург, мега
Пожар произошел в 6 утра (по Мск) Фото:

В Москве загорелся ТЦ «Мега-Химки», в ходе которого были слышны взрывы. URA.RU приводит основные новости к этому часу:

  • Пожар начался в 6 утра (по Мск). Тогда очевидцы в соцсетях заметили, что столб дыма поднимался на десятки метров.
  • В экстренных службах сообщили, что произошли взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI. Взрывались банки с краской, аэрозоли.
  • В telegram-канале прокуратуры Московской области уточнили, что пострадавших в ходе пожара нет. Прокуратура проводит проверку.
  • РИА Новости поясняют, что причиной пожара в ТЦ стал поджог. Данная версия рассматривается в качестве основной, приводит агентство, со ссылкой на экстренные службы.
  • В свою очередь агентство ТАСС уточняет, что причиной пожара стало короткое замыкание. Об этом сообщается также со ссылкой на экстренные службы.
  • Более 70 человек и 20 единиц техники привлечены к ликвидации пожара. Об этом уточнили в экстренных службах. Быстрое распространение огня произошло из-за обрушения кровли. Гипермаркет OBI почти полностью разрушен.

Пожар площадью в 7 тысяч квадратных метров произошел утром в 6 утра (по Мск) 9 декабря. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прокуратура организовала проверку.

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В Москве загорелся ТЦ «Мега-Химки», в ходе которого были слышны взрывы. URA.RU приводит основные новости к этому часу: Пожар площадью в 7 тысяч квадратных метров произошел утром в 6 утра (по Мск) 9 декабря. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прокуратура организовала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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