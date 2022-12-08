08 декабря 2022

В Курганской области ищут директора новой организации, связанной с властями

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки депутата, чиновники депутаты
Новый сотрудник возглавит местный МУП Фото:

Представители администрации Шадринского муниципального округа Курганской области ищут руководителя нового предприятия, которое будет заниматься обслуживанием водопроводов. Данная информация размещена в группе администрации муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«В Шадринском муниципальном округе создается муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию водопроводов. Требуется руководитель этого учреждения. Желателен опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в правительство Курганской области ищут кандидата на пост заместителя директора департамента по правовым вопросам. Тому, кто займет эту должность, придется работать с секретными данными.

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Представители администрации Шадринского муниципального округа Курганской области ищут руководителя нового предприятия, которое будет заниматься обслуживанием водопроводов. Данная информация размещена в группе администрации муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В Шадринском муниципальном округе создается муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию водопроводов. Требуется руководитель этого учреждения. Желателен опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении. Ранее стало известно, что в правительство Курганской области ищут кандидата на пост заместителя директора департамента по правовым вопросам. Тому, кто займет эту должность, придется работать с секретными данными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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