В Курганской области ищут директора новой организации, связанной с властями

09 декабря 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Новый сотрудник возглавит местный МУП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители администрации Шадринского муниципального округа Курганской области ищут руководителя нового предприятия, которое будет заниматься обслуживанием водопроводов. Данная информация размещена в группе администрации муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В Шадринском муниципальном округе создается муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию водопроводов. Требуется руководитель этого учреждения. Желателен опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении. Ранее стало известно, что в правительство Курганской области ищут кандидата на пост заместителя директора департамента по правовым вопросам. Тому, кто займет эту должность, придется работать с секретными данными.

Представители администрации Шадринского муниципального округа Курганской области ищут руководителя нового предприятия, которое будет заниматься обслуживанием водопроводов. Данная информация размещена в группе администрации муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В Шадринском муниципальном округе создается муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию водопроводов. Требуется руководитель этого учреждения. Желателен опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении. Ранее стало известно, что в правительство Курганской области ищут кандидата на пост заместителя директора департамента по правовым вопросам. Тому, кто займет эту должность, придется работать с секретными данными.