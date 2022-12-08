В Курганской области ищут директора новой организации, связанной с властями

Представители администрации Шадринского муниципального округа Курганской области ищут руководителя нового предприятия, которое будет заниматься обслуживанием водопроводов. Данная информация размещена в группе администрации муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
«В Шадринском муниципальном округе создается муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию водопроводов. Требуется руководитель этого учреждения. Желателен опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что в правительство Курганской области ищут кандидата на пост заместителя директора департамента по правовым вопросам. Тому, кто займет эту должность, придется работать с секретными данными.
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