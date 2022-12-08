На челябинском курорте выросли ледяные грибы. Фото

09 декабря 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Природное явление заметили у «Золотого пляжа» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На курорте «Золотой пляж», расположенном на берегу озера Тургояк в Челябинской области, появились ледяные грибы. Фото природного явления опубликовали местные жители в социальных сетях. «Закат и ледяные грибы на Тургояке. В районе бизнес-отеля „Золотой пляж“», — написала Инна Д. на своей странице «ВКонтакте», приложив фото. В комментариях пользователи отмечают красоту явления. Некоторые уточняют местоположение, где можно его увидеть. Ледяные грибы «растут» у «Золотого пляжа» второй год подряд. В прошлом году некоторые пользователи предлагали раскрасить грибы в разные цвета. Фото: Инна Дмитриева в «ВКонтакте» Фото: Инна Дмитриева в «ВКонтакте» Фото: Инна Дмитриева в «ВКонтакте»

На курорте «Золотой пляж», расположенном на берегу озера Тургояк в Челябинской области, появились ледяные грибы. Фото природного явления опубликовали местные жители в социальных сетях. «Закат и ледяные грибы на Тургояке. В районе бизнес-отеля „Золотой пляж“», — написала Инна Д. на своей странице «ВКонтакте», приложив фото. В комментариях пользователи отмечают красоту явления. Некоторые уточняют местоположение, где можно его увидеть. Ледяные грибы «растут» у «Золотого пляжа» второй год подряд. В прошлом году некоторые пользователи предлагали раскрасить грибы в разные цвета.