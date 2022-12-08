Природное явление заметили у «Золотого пляжа»
На курорте «Золотой пляж», расположенном на берегу озера Тургояк в Челябинской области, появились ледяные грибы. Фото природного явления опубликовали местные жители в социальных сетях.
«Закат и ледяные грибы на Тургояке. В районе бизнес-отеля „Золотой пляж“», — написала Инна Д. на своей странице «ВКонтакте», приложив фото.
В комментариях пользователи отмечают красоту явления. Некоторые уточняют местоположение, где можно его увидеть.
Ледяные грибы «растут» у «Золотого пляжа» второй год подряд. В прошлом году некоторые пользователи предлагали раскрасить грибы в разные цвета.
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