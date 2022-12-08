08 декабря 2022

На челябинском курорте выросли ледяные грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Расчищенная ледяная площадка у Динамо. Екатеринбург, снег, холод, зима, лед, прогалина
Природное явление заметили у «Золотого пляжа» Фото:

На курорте «Золотой пляж», расположенном на берегу озера Тургояк в Челябинской области, появились ледяные грибы. Фото природного явления опубликовали местные жители в социальных сетях.

«Закат и ледяные грибы на Тургояке. В районе бизнес-отеля „Золотой пляж“», — написала Инна Д. на своей странице «ВКонтакте», приложив фото.

В комментариях пользователи отмечают красоту явления. Некоторые уточняют местоположение, где можно его увидеть.

Ледяные грибы «растут» у «Золотого пляжа» второй год подряд. В прошлом году некоторые пользователи предлагали раскрасить грибы в разные цвета.

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На курорте «Золотой пляж», расположенном на берегу озера Тургояк в Челябинской области, появились ледяные грибы. Фото природного явления опубликовали местные жители в социальных сетях. «Закат и ледяные грибы на Тургояке. В районе бизнес-отеля „Золотой пляж“», — написала Инна Д. на своей странице «ВКонтакте», приложив фото. В комментариях пользователи отмечают красоту явления. Некоторые уточняют местоположение, где можно его увидеть. Ледяные грибы «растут» у «Золотого пляжа» второй год подряд. В прошлом году некоторые пользователи предлагали раскрасить грибы в разные цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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