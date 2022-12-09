В «тюменской матрешке» сменился партийный куратор фракции ЛДПР. Инсайд

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Заседание комитета тюменской областной думы по бюджету. Тюмень , зайцев артем
В партии ЛДПР поменялся куратор, отвечающий за партийные фракции в «тюменской матрешке» Фото:

В партии ЛДПР поменялся куратор, который отвечает за партийные фракции в Тюмени, ЯНАО и ХМАО — им стал депутат тюменской облдумы Артем Зайцев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки».

«В результате внутренних пертурбаций кураторство над региональным отделением ЛДПР „тюменской матрешки“ перешло от зампредседателя Тюменской облдумы Владимира Сысоева к его коллеге Артему Зайцеву. Теперь последний станет куратором партии в трех регионах, в том числе — двух парламентариев в заксобрании ЯНАО от фракции ЛДПР», — утверждает инсайдер.

В представительство партии ЛДПР и Владимиру Сысоеву были направлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.

Ранее URA.RU сообщало, что кураторы фракции ЛДПР борются за влияние над парламентариями региона. В заксобрании ЯНАО партию ЛДПР представляют два депутата.

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В партии ЛДПР поменялся куратор, который отвечает за партийные фракции в Тюмени, ЯНАО и ХМАО — им стал депутат тюменской облдумы Артем Зайцев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки». «В результате внутренних пертурбаций кураторство над региональным отделением ЛДПР „тюменской матрешки“ перешло от зампредседателя Тюменской облдумы Владимира Сысоева к его коллеге Артему Зайцеву. Теперь последний станет куратором партии в трех регионах, в том числе — двух парламентариев в заксобрании ЯНАО от фракции ЛДПР», — утверждает инсайдер. В представительство партии ЛДПР и Владимиру Сысоеву были направлены запросы. На момент публикации ответы получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что кураторы фракции ЛДПР борются за влияние над парламентариями региона. В заксобрании ЯНАО партию ЛДПР представляют два депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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