Программа Дмитрия Крылова покажет зрителям регион с туристической стороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Создатели трэвел-шоу «Первого канала» «Непутевые заметки» в рамках третьего цикла съемок о достопримечательностях Челябинской области посетят ряд объектов в регионе. По данным URA.RU, в программе визит на фестиваль валенок и зимний сплав по реке Ай.

«Съемочная группа популярной трэвел-программы „Первого канала“ уже в третий раз приезжает на Южный Урал. У команды Дмитрия Крылова запрос на настоящую русскую зиму в Челябинской области», — сообщило Агентство международного сотрудничество региона в telegram-канале.

Съемочная группа посетит фестиваль валенок в Кусе и отправится на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. В рамках зимних съемок представители «Первого канала» запечатлели на Кировке зимний Челябинск, покатались на снегоходах в Катав-Ивановском районе и постреляли из башкирского лука в центре «Тамыр» (Аргаяшский район).

Кроме прочего, телевизионщики увидели процесс создания гравюры на стали в Златоусте и проведали лосиху Гюльчатай в нацпарке «Зюраткуль» (Саткинский район). В ходе прошлых съемок парнокопытное создатели шоу поили молоком из бутылки.

Съемки «Непутевых заметок» в регионе проходят уже в третий раз. Первые визиты команды Крылова состоялись в 2020 и 2021 годах.