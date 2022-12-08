08 декабря 2022

Дмитрий Крылов расскажет в трэвел-шоу о достопримечательностях Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, подъемник, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжники, курорт
Программа Дмитрия Крылова покажет зрителям регион с туристической стороны Фото:

Создатели трэвел-шоу «Первого канала» «Непутевые заметки» в рамках третьего цикла съемок о достопримечательностях Челябинской области посетят ряд объектов в регионе. По данным URA.RU, в программе визит на фестиваль валенок и зимний сплав по реке Ай.

«Съемочная группа популярной трэвел-программы „Первого канала“ уже в третий раз приезжает на Южный Урал. У команды Дмитрия Крылова запрос на настоящую русскую зиму в Челябинской области», — сообщило Агентство международного сотрудничество региона в telegram-канале.

Съемочная группа посетит фестиваль валенок в Кусе и отправится на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. В рамках зимних съемок представители «Первого канала» запечатлели на Кировке зимний Челябинск, покатались на снегоходах в Катав-Ивановском районе и постреляли из башкирского лука в центре «Тамыр» (Аргаяшский район).

Кроме прочего, телевизионщики увидели процесс создания гравюры на стали в Златоусте и проведали лосиху Гюльчатай в нацпарке «Зюраткуль» (Саткинский район). В ходе прошлых съемок парнокопытное создатели шоу поили молоком из бутылки.

Съемки «Непутевых заметок» в регионе проходят уже в третий раз. Первые визиты команды Крылова состоялись в 2020 и 2021 годах.

Вслед за фестивалем валенок гости из Москвы отправятся в зимний сплав по Аю
Фото:

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Создатели трэвел-шоу «Первого канала» «Непутевые заметки» в рамках третьего цикла съемок о достопримечательностях Челябинской области посетят ряд объектов в регионе. По данным URA.RU, в программе визит на фестиваль валенок и зимний сплав по реке Ай. «Съемочная группа популярной трэвел-программы „Первого канала“ уже в третий раз приезжает на Южный Урал. У команды Дмитрия Крылова запрос на настоящую русскую зиму в Челябинской области», — сообщило Агентство международного сотрудничество региона в telegram-канале. Съемочная группа посетит фестиваль валенок в Кусе и отправится на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. В рамках зимних съемок представители «Первого канала» запечатлели на Кировке зимний Челябинск, покатались на снегоходах в Катав-Ивановском районе и постреляли из башкирского лука в центре «Тамыр» (Аргаяшский район). Кроме прочего, телевизионщики увидели процесс создания гравюры на стали в Златоусте и проведали лосиху Гюльчатай в нацпарке «Зюраткуль» (Саткинский район). В ходе прошлых съемок парнокопытное создатели шоу поили молоком из бутылки. Съемки «Непутевых заметок» в регионе проходят уже в третий раз. Первые визиты команды Крылова состоялись в 2020 и 2021 годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...