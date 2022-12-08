08 декабря 2022

Махонин вместе с Героем России почтил память пермских военных. Фото

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Возложение в День Героев России. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор поздравил пермяков с Днем Героев. Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы у мемориала «Солдат России» в Перми в честь дня Героев Отечества. Вместе с главой на мероприятии присутствовал Герой России и депутат краевого заксобрания Сергей Яшкин. Также губернатор поздравил пермяков с праздником и пожелал им мира и благополучия, сообщает сайт правительства края.

«Сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Этот праздник — еще один замечательный повод выразить благодарность нашим предкам и современникам, которые проявили беззаветную преданность Родине. Мы гордимся тем, что порядка 300 человек, которым присвоены звания „Герой Советского Союза“, „Герой России“ и „Полный кавалер ордена Славы“, имеют отношение к Пермскому краю», — передает сайт кабмина слова губернатора. Глава поблагодарил всех героев за смелость, мужество и отвагу.

На церемонии вместе с губернатором присутствовали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, краевой прокурор Павел Бухтояров, а также представители общественных организаций и ведомств региона. Подробнее о том, как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы у мемориала «Солдат России» в Перми в честь дня Героев Отечества. Вместе с главой на мероприятии присутствовал Герой России и депутат краевого заксобрания Сергей Яшкин. Также губернатор поздравил пермяков с праздником и пожелал им мира и благополучия, сообщает сайт правительства края. «Сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Этот праздник — еще один замечательный повод выразить благодарность нашим предкам и современникам, которые проявили беззаветную преданность Родине. Мы гордимся тем, что порядка 300 человек, которым присвоены звания „Герой Советского Союза“, „Герой России“ и „Полный кавалер ордена Славы“, имеют отношение к Пермскому краю», — передает сайт кабмина слова губернатора. Глава поблагодарил всех героев за смелость, мужество и отвагу. На церемонии вместе с губернатором присутствовали главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, краевой прокурор Павел Бухтояров, а также представители общественных организаций и ведомств региона. Подробнее о том, как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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