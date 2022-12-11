11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Курганской области умер бывший директор школы

© Служба новостей «URA.RU»
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О смерти бывшего директора школы рассказали представители власти Фото:

В Курганской области скончался бывший директор Целинной средней школы Александр Сулеменев. Об этом сообщили представители администрации Целинного муниципального округа.

«10 декабря не стало Александра Успановича Сулеменева, человека, который всю жизнь отдал Целинной земле. Неоценим его вклад в развитие системы образования и органов местного самоуправления, с которыми он был связан по роду своей деятельности», — данная информация размещена в группе округа в соцсети «ВКонтакте».

Сулеменев был директором местной школы более десяти лет. В администрации отметили, что Сулеменев отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком, а на пенсии активно занимался общественной работой. Представители администрации принесли соболезнования родным и близким Сулеменева.

Александр Сулеменев был директором школы более десяти лет
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В Курганской области скончался бывший директор Целинной средней школы Александр Сулеменев. Об этом сообщили представители администрации Целинного муниципального округа. «10 декабря не стало Александра Успановича Сулеменева, человека, который всю жизнь отдал Целинной земле. Неоценим его вклад в развитие системы образования и органов местного самоуправления, с которыми он был связан по роду своей деятельности», — данная информация размещена в группе округа в соцсети «ВКонтакте». Сулеменев был директором местной школы более десяти лет. В администрации отметили, что Сулеменев отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком, а на пенсии активно занимался общественной работой. Представители администрации принесли соболезнования родным и близким Сулеменева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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