В Перми ученики одной из школ избили одноклассницу

Нападавшая предупредила, что «ей ничего не будет» благодаря ее брату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одной из школ Перми ученики избили ученицу восьмого класса и сняли это на видео. Об этом сообщил на условиях анонимности источник 59.RU.

«Девочка, которую бьют — новенькая в классе. По всей видимости, она предложила встречаться какому-то мальчику и это не понравилось еще одной девочке», — сообщает источник 59.RU.

На видео показано, как ученики оскорбляют восьмиклассницу, а одна из ее ровесниц бьет ее по лицу и требует, чтобы та извинилась перед ней. Также нападавшая в конце видео предупредила, что «ей ничего не будет» из-за ее брата. Она пригрозила пострадавшей, что еще раз «найдет ее, если об этом кто-то узнает».

В УМВД России по Пермскому сообщили, что в отдел полиции № 2 Индустриального района поступило заявление по поводу этой ситуации и на данный момент идет проверка. В Департаменте образования администрации Перми сообщили о проверке инцидента комиссией по делам несовершеннолетних.

Ранее URA.RU писало, что в Березниках (Пермский край) двое школьников избили мальчика. На помощь ребенку пришла местная жительница.