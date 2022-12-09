Матвиенко поздравила жителей ХМАО с днем рождения округа

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Югры Наталью Комарову и жителей ХМАО с днем образования округа. Информация опубликована в telegram-канале «Югра Официально».
«ХМАО — удивительная северная земля с богатой историей и выдающимся культурным наследием. Многие поколения югорчан упорно трудились, чтобы создать необходимые для интенсивного освоения нефтегазоносных районов индустриальную и социальную инфраструктуры», — написала Матвиенко.
Председатель Совфеда добавила, что округ неизменно занимает высокие позиции в рейтингах регионов. Она пожелала жителям мира, благополучия и добра.
Валентина Матвиенко ранее отметила, что губернатор ХМАО Наталья Комарова является единственной женщиной среди глав российских регионов. Спикер добавила, что в стране требуются женщины-губернаторы.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney