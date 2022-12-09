09 декабря 2022

Матвиенко поздравила жителей ХМАО с днем рождения округа

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко поздравила жителей ХМАО с днем образования округа Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Югры Наталью Комарову и жителей ХМАО с днем образования округа. Информация опубликована в telegram-канале «Югра Официально».

«ХМАО — удивительная северная земля с богатой историей и выдающимся культурным наследием. Многие поколения югорчан упорно трудились, чтобы создать необходимые для интенсивного освоения нефтегазоносных районов индустриальную и социальную инфраструктуры», — написала Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что округ неизменно занимает высокие позиции в рейтингах регионов. Она пожелала жителям мира, благополучия и добра.

Валентина Матвиенко ранее отметила, что губернатор ХМАО Наталья Комарова является единственной женщиной среди глав российских регионов. Спикер добавила, что в стране требуются женщины-губернаторы.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Югры Наталью Комарову и жителей ХМАО с днем образования округа. Информация опубликована в telegram-канале «Югра Официально». «ХМАО — удивительная северная земля с богатой историей и выдающимся культурным наследием. Многие поколения югорчан упорно трудились, чтобы создать необходимые для интенсивного освоения нефтегазоносных районов индустриальную и социальную инфраструктуры», — написала Матвиенко. Председатель Совфеда добавила, что округ неизменно занимает высокие позиции в рейтингах регионов. Она пожелала жителям мира, благополучия и добра. Валентина Матвиенко ранее отметила, что губернатор ХМАО Наталья Комарова является единственной женщиной среди глав российских регионов. Спикер добавила, что в стране требуются женщины-губернаторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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