Матвиенко поздравила жителей ХМАО с днем рождения округа

10 декабря 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко поздравила жителей ХМАО с днем образования округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Югры Наталью Комарову и жителей ХМАО с днем образования округа. Информация опубликована в telegram-канале «Югра Официально». «ХМАО — удивительная северная земля с богатой историей и выдающимся культурным наследием. Многие поколения югорчан упорно трудились, чтобы создать необходимые для интенсивного освоения нефтегазоносных районов индустриальную и социальную инфраструктуры», — написала Матвиенко. Председатель Совфеда добавила, что округ неизменно занимает высокие позиции в рейтингах регионов. Она пожелала жителям мира, благополучия и добра. Валентина Матвиенко ранее отметила, что губернатор ХМАО Наталья Комарова является единственной женщиной среди глав российских регионов. Спикер добавила, что в стране требуются женщины-губернаторы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Югры Наталью Комарову и жителей ХМАО с днем образования округа. Информация опубликована в telegram-канале «Югра Официально». «ХМАО — удивительная северная земля с богатой историей и выдающимся культурным наследием. Многие поколения югорчан упорно трудились, чтобы создать необходимые для интенсивного освоения нефтегазоносных районов индустриальную и социальную инфраструктуры», — написала Матвиенко. Председатель Совфеда добавила, что округ неизменно занимает высокие позиции в рейтингах регионов. Она пожелала жителям мира, благополучия и добра. Валентина Матвиенко ранее отметила, что губернатор ХМАО Наталья Комарова является единственной женщиной среди глав российских регионов. Спикер добавила, что в стране требуются женщины-губернаторы.