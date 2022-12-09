В ЯНАО расширят действие жилищного сертификата для молодых семей

В ЯНАО на жилищный сертификат для молодых семей можно будет приобрести готовый дом. Об этом рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов во время прямого эфира, отвечая на вопрос жительницы о расширении возможностей сертификата. Трансляция ведется на странице главы Ямала в соцсети «ВКонтакте».
«Мы недавно этот вопрос рассматривали и точно готовы направить часть наших мер поддержки на приобретение готового дома. Планируется реализовать это с нового года», — рассказал Артюхов.
Губернатор добавил, что расширять действие сертификатов на строительство домов не планируется. «Велик риск, что деньги будут потрачены, а дом не появится или появится, но очень нескоро. Именно из этого мы исходим, когда просим меры поддержки направлять на квартиры», — добавил глава Ямала. В этом году сертификаты получат более 1000 семей.
Ранее URA.RU сообщалось о вручении жилищных сертификатов молодым семьям в Салехарде и Ноябрьске. Выделенные средства можно потратить на действующую ипотеку или покупку жилья.
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