09 декабря 2022

В ЯНАО расширят действие жилищного сертификата для молодых семей

Губернатор ЯНАО: молодые семьи получат готовый дом за сертификат
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов анонсировал расширение возможностей жилищных сертификатов для молодых семей Фото:

В ЯНАО на жилищный сертификат для молодых семей можно будет приобрести готовый дом. Об этом рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов во время прямого эфира, отвечая на вопрос жительницы о расширении возможностей сертификата. Трансляция ведется на странице главы Ямала в соцсети «ВКонтакте».

«Мы недавно этот вопрос рассматривали и точно готовы направить часть наших мер поддержки на приобретение готового дома. Планируется реализовать это с нового года», — рассказал Артюхов.

Губернатор добавил, что расширять действие сертификатов на строительство домов не планируется. «Велик риск, что деньги будут потрачены, а дом не появится или появится, но очень нескоро. Именно из этого мы исходим, когда просим меры поддержки направлять на квартиры», — добавил глава Ямала. В этом году сертификаты получат более 1000 семей.

Ранее URA.RU сообщалось о вручении жилищных сертификатов молодым семьям в Салехарде и Ноябрьске. Выделенные средства можно потратить на действующую ипотеку или покупку жилья.

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В ЯНАО на жилищный сертификат для молодых семей можно будет приобрести готовый дом. Об этом рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов во время прямого эфира, отвечая на вопрос жительницы о расширении возможностей сертификата. Трансляция ведется на странице главы Ямала в соцсети «ВКонтакте». «Мы недавно этот вопрос рассматривали и точно готовы направить часть наших мер поддержки на приобретение готового дома. Планируется реализовать это с нового года», — рассказал Артюхов. Губернатор добавил, что расширять действие сертификатов на строительство домов не планируется. «Велик риск, что деньги будут потрачены, а дом не появится или появится, но очень нескоро. Именно из этого мы исходим, когда просим меры поддержки направлять на квартиры», — добавил глава Ямала. В этом году сертификаты получат более 1000 семей. Ранее URA.RU сообщалось о вручении жилищных сертификатов молодым семьям в Салехарде и Ноябрьске. Выделенные средства можно потратить на действующую ипотеку или покупку жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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