Мальчик нуждается в медицинской помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Ивановка Тюменской области пропал 12-летний ребенок, нуждающийся в медицинской помощи. Он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза-Алерт».

«Днем 10 декабря мальчик ушел в лес и пропал. Ребенку необходима медицинская помощь. Последний раз его видели в селе Ивановка Ялуторовского района Тюменской области», — говорится в ориентировке.

Подросток был одет в белый костюм, черные угги, шапку и шарф. Волонтеры отправятся на его поиски 10 декабря в одиннадцать часов вечера от улицы Комаровской. Желающих присоединиться просят не забывать средства индивидуальной защиты. Если кому-либо известно о местонахождении подростка, обратиться можно по телефону горячей линии 8-800-700-52-52 либо непосредственно к инфоргам 8-982-909-15-00 (Наталья) и 8-982-909-15-00 (Мария).

Фото: Поисковый отряд «Лиза-Алерт»

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