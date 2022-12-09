09 декабря 2022

В Тюменской области ищут ребенка, который ушел в лес и не вернулся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, ребенок, прогулка, подросток, парк, мальчик, ребенок в лесу, ребенок один, прогулка в парке, гилевская роща
Мальчик нуждается в медицинской помощи Фото:

В селе Ивановка Тюменской области пропал 12-летний ребенок, нуждающийся в медицинской помощи. Он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза-Алерт».

«Днем 10 декабря мальчик ушел в лес и пропал. Ребенку необходима медицинская помощь. Последний раз его видели в селе Ивановка Ялуторовского района Тюменской области», — говорится в ориентировке.

Подросток был одет в белый костюм, черные угги, шапку и шарф. Волонтеры отправятся на его поиски 10 декабря в одиннадцать часов вечера от улицы Комаровской. Желающих присоединиться просят не забывать средства индивидуальной защиты. Если кому-либо известно о местонахождении подростка, обратиться можно по телефону горячей линии 8-800-700-52-52 либо непосредственно к инфоргам 8-982-909-15-00 (Наталья) и 8-982-909-15-00 (Мария).

Фото: Поисковый отряд «Лиза-Алерт»

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Сулейменской Вагайского района Тюменской области пропал 76-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Его не могу найти уже четверо суток.

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В селе Ивановка Тюменской области пропал 12-летний ребенок, нуждающийся в медицинской помощи. Он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза-Алерт». «Днем 10 декабря мальчик ушел в лес и пропал. Ребенку необходима медицинская помощь. Последний раз его видели в селе Ивановка Ялуторовского района Тюменской области», — говорится в ориентировке. Подросток был одет в белый костюм, черные угги, шапку и шарф. Волонтеры отправятся на его поиски 10 декабря в одиннадцать часов вечера от улицы Комаровской. Желающих присоединиться просят не забывать средства индивидуальной защиты. Если кому-либо известно о местонахождении подростка, обратиться можно по телефону горячей линии 8-800-700-52-52 либо непосредственно к инфоргам 8-982-909-15-00 (Наталья) и 8-982-909-15-00 (Мария). Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Сулейменской Вагайского района Тюменской области пропал 76-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Его не могу найти уже четверо суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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