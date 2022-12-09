В ЯНАО молодым специалистам из отдаленных поселков будут компенсировать аренду жилья

Программа сделает систему поддержки студентов и молодых специалистов по-настоящему комплексной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентам из отдаленных поселков ЯНАО, которые получили востребованные в регионе специальности, будут компенсировать аренду жилья в течении трех лет после окончания обучения. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на ежегодной пресс-конференции, трансляция которой проходит во «ВКонтакте».

«Человек поступает в СПО на профессиональное обучение на сферу востребованную в экономике. <…>. Три года после окончания будем компенсировать аренду [жилья], чтобы он смог закрепиться», — сказал Артюхов.

По словам главы региона, данная программа начнет действовать с 1 января 2023. Он уверен, что этот проект поможет сделать систему поддержки студентов и молодых специалистов по-настоящему комплексной.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расширят действие жилищного сертификата для молодых семей. На него можно будет приобрести готовый дом.