09 декабря 2022

В ЯНАО молодым специалистам из отдаленных поселков будут компенсировать аренду жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, город салехард
Программа сделает систему поддержки студентов и молодых специалистов по-настоящему комплексной Фото:

Студентам из отдаленных поселков ЯНАО, которые получили востребованные в регионе специальности, будут компенсировать аренду жилья в течении трех лет после окончания обучения. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на ежегодной пресс-конференции, трансляция которой проходит во «ВКонтакте».

«Человек поступает в СПО на профессиональное обучение на сферу востребованную в экономике. <…>. Три года после окончания будем компенсировать аренду [жилья], чтобы он смог закрепиться», — сказал Артюхов.

По словам главы региона, данная программа начнет действовать с 1 января 2023. Он уверен, что этот проект поможет сделать систему поддержки студентов и молодых специалистов по-настоящему комплексной.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расширят действие жилищного сертификата для молодых семей. На него можно будет приобрести готовый дом.

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Студентам из отдаленных поселков ЯНАО, которые получили востребованные в регионе специальности, будут компенсировать аренду жилья в течении трех лет после окончания обучения. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на ежегодной пресс-конференции, трансляция которой проходит во «ВКонтакте». «Человек поступает в СПО на профессиональное обучение на сферу востребованную в экономике. <…>. Три года после окончания будем компенсировать аренду [жилья], чтобы он смог закрепиться», — сказал Артюхов. По словам главы региона, данная программа начнет действовать с 1 января 2023. Он уверен, что этот проект поможет сделать систему поддержки студентов и молодых специалистов по-настоящему комплексной. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расширят действие жилищного сертификата для молодых семей. На него можно будет приобрести готовый дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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