10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Екатеринбурге сгорел дом в частном секторе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В садовом товариществе сгорели частный дом и баня (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в садовом товариществе сгорел частный дом и баня. Площадь пожара достигла 122 квадратных метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на 16 километре Полевского тракта в садовом товариществе. На площади 122 квадратных метра сгорели: надворные постройки, баня и садовый дом», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Пожар начался 10 декабря в 18:47, огонь удалось потушить только спустя шесть часов. На месте происшествия работали 16 спасателей и пять пожарных машин, о пострадавших не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин незаконно проник в общежитие в Богдановиче и поджег его. После того как огонь распространился по квартире, он пытался спастись на подоконнике, но упал и скончался от полученных травм.

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В Екатеринбурге в садовом товариществе сгорел частный дом и баня. Площадь пожара достигла 122 квадратных метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на 16 километре Полевского тракта в садовом товариществе. На площади 122 квадратных метра сгорели: надворные постройки, баня и садовый дом», — сообщают в пресс-службе ведомства. Пожар начался 10 декабря в 18:47, огонь удалось потушить только спустя шесть часов. На месте происшествия работали 16 спасателей и пять пожарных машин, о пострадавших не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин незаконно проник в общежитие в Богдановиче и поджег его. После того как огонь распространился по квартире, он пытался спастись на подоконнике, но упал и скончался от полученных травм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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