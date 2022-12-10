В Екатеринбурге сгорел дом в частном секторе

В садовом товариществе сгорели частный дом и баня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в садовом товариществе сгорел частный дом и баня. Площадь пожара достигла 122 квадратных метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на 16 километре Полевского тракта в садовом товариществе. На площади 122 квадратных метра сгорели: надворные постройки, баня и садовый дом», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Пожар начался 10 декабря в 18:47, огонь удалось потушить только спустя шесть часов. На месте происшествия работали 16 спасателей и пять пожарных машин, о пострадавших не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин незаконно проник в общежитие в Богдановиче и поджег его. После того как огонь распространился по квартире, он пытался спастись на подоконнике, но упал и скончался от полученных травм.