10 декабря 2022
09 декабря 2022

В челябинском городе разыскивают пропавшего ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, снежинск
Девочка ушла из дома в Снежинске и не вернулась Фото:

В Снежинске (Челябинская область) пропала 12 летняя девочка. В пятницу она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождения неизвестно.

«Разыскивается несовершеннолетняя Кузнецова Виктория Максимовна, 09.01.2010 года рождения. Ушла из дома 10 декабря около 16:00 и не вернулась», — сообщается в паблике «Снежинск-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девочки: рост 150 сантиметров, светлые глаза, светло-русые волосы до плеч. Была одета в цветную горнолыжную куртку, черные джинсы, розовые ботинки, белую вязаную шапку с красной эмблемой. Всех, кто знает что-нибудь о месте нахождения девочки, просят обриться в полицию или по телефону 8-963-090-57-86.

В октябре в Озерске пропала 12-летняя школьница. Ее нашли спустя пару дней. В пресс-службе городской полиции тогда сообщали, что с девочкой будут работать инспекторы ПДН, которые установят причину ее ухода из дома.

Фото:

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В Снежинске (Челябинская область) пропала 12 летняя девочка. В пятницу она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождения неизвестно. «Разыскивается несовершеннолетняя Кузнецова Виктория Максимовна, 09.01.2010 года рождения. Ушла из дома 10 декабря около 16:00 и не вернулась», — сообщается в паблике «Снежинск-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Приметы девочки: рост 150 сантиметров, светлые глаза, светло-русые волосы до плеч. Была одета в цветную горнолыжную куртку, черные джинсы, розовые ботинки, белую вязаную шапку с красной эмблемой. Всех, кто знает что-нибудь о месте нахождения девочки, просят обриться в полицию или по телефону 8-963-090-57-86. В октябре в Озерске пропала 12-летняя школьница. Ее нашли спустя пару дней. В пресс-службе городской полиции тогда сообщали, что с девочкой будут работать инспекторы ПДН, которые установят причину ее ухода из дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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