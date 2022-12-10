В Снежинске (Челябинская область) пропала 12 летняя девочка. В пятницу она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождения неизвестно.
«Разыскивается несовершеннолетняя Кузнецова Виктория Максимовна, 09.01.2010 года рождения. Ушла из дома 10 декабря около 16:00 и не вернулась», — сообщается в паблике «Снежинск-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы девочки: рост 150 сантиметров, светлые глаза, светло-русые волосы до плеч. Была одета в цветную горнолыжную куртку, черные джинсы, розовые ботинки, белую вязаную шапку с красной эмблемой. Всех, кто знает что-нибудь о месте нахождения девочки, просят обриться в полицию или по телефону 8-963-090-57-86.
В октябре в Озерске пропала 12-летняя школьница. Ее нашли спустя пару дней. В пресс-службе городской полиции тогда сообщали, что с девочкой будут работать инспекторы ПДН, которые установят причину ее ухода из дома.
Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog