У военного самолета после вылета из Перми отказал один из двигателей

Самолет продолжил лететь в Ульяновск Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

У военно-транспортного самолета Ил-76, который следовал из Перми в Ульяновск, отказал один из четырех двигателей. Об этом сообщил командир самолета в telegram-канале «Aviaincident».

«Во время выполнения полета по маршруту доложил об отказе третьей силовой установки. Выключил двигатель и принял решение дальше следовать в Ульяновск. Рейс 78664 Пермь (Большое Савино) — Ульяновск (Восточный)», — написано в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший в Астрахань, вернулся в пермский аэропорт по техническим причинам. Сотрудники аэропорта сообщили, что решение о замене борта будет принимать авиакомпания.