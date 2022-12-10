10 декабря 2022
09 декабря 2022

У военного самолета после вылета из Перми отказал один из двигателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, ATR 72-500, ютейр
Самолет продолжил лететь в Ульяновск Фото:

У военно-транспортного самолета Ил-76, который следовал из Перми в Ульяновск, отказал один из четырех двигателей. Об этом сообщил командир самолета в telegram-канале «Aviaincident».

«Во время выполнения полета по маршруту доложил об отказе третьей силовой установки. Выключил двигатель и принял решение дальше следовать в Ульяновск. Рейс 78664 Пермь (Большое Савино) — Ульяновск (Восточный)», — написано в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший в Астрахань, вернулся в пермский аэропорт по техническим причинам. Сотрудники аэропорта сообщили, что решение о замене борта будет принимать авиакомпания.

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У военно-транспортного самолета Ил-76, который следовал из Перми в Ульяновск, отказал один из четырех двигателей. Об этом сообщил командир самолета в telegram-канале «Aviaincident». «Во время выполнения полета по маршруту доложил об отказе третьей силовой установки. Выключил двигатель и принял решение дальше следовать в Ульяновск. Рейс 78664 Пермь (Большое Савино) — Ульяновск (Восточный)», — написано в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший в Астрахань, вернулся в пермский аэропорт по техническим причинам. Сотрудники аэропорта сообщили, что решение о замене борта будет принимать авиакомпания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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