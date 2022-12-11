Песков: России придется жить в условиях конфронтации с Западом

11 декабря 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Россия не нуждается в «любви» большинства стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU России придется жить в условиях конфронтации с Западом, поэтому стране необходимо сохранять свою мощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Мы уже приехали на станцию под названием „Конфронтация“. И нам нужно быть собранными, мощными, нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал представитель Кремля. Он также добавил, что Россия не нуждается в «любви» большинства стран. Свое заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее Песков заявил о том, что Европа сменила зависимость от РФ на зависимость от США. Теперь европейские страны нуждаются «в сжиженном американском природном газе».

России придется жить в условиях конфронтации с Западом, поэтому стране необходимо сохранять свою мощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Мы уже приехали на станцию под названием „Конфронтация“. И нам нужно быть собранными, мощными, нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал представитель Кремля. Он также добавил, что Россия не нуждается в «любви» большинства стран. Свое заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее Песков заявил о том, что Европа сменила зависимость от РФ на зависимость от США. Теперь европейские страны нуждаются «в сжиженном американском природном газе».