Песков: России придется жить в условиях конфронтации с Западом

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Россия не нуждается в «любви» большинства стран Фото:

России придется жить в условиях конфронтации с Западом, поэтому стране необходимо сохранять свою мощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы уже приехали на станцию под названием „Конфронтация“. И нам нужно быть собранными, мощными, нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия не нуждается в «любви» большинства стран. Свое заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Песков заявил о том, что Европа сменила зависимость от РФ на зависимость от США. Теперь европейские страны нуждаются «в сжиженном американском природном газе».

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России придется жить в условиях конфронтации с Западом, поэтому стране необходимо сохранять свою мощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Мы уже приехали на станцию под названием „Конфронтация“. И нам нужно быть собранными, мощными, нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал представитель Кремля. Он также добавил, что Россия не нуждается в «любви» большинства стран. Свое заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее Песков заявил о том, что Европа сменила зависимость от РФ на зависимость от США. Теперь европейские страны нуждаются «в сжиженном американском природном газе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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