Умер легендарный советский разведчик из Свердловска

11 декабря 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Ветеран КГБ Санников — уроженец Свердловска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 94-м году жизни умер ветеран Внешней разведки КГБ Георгий Санников. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов. «Смерть Санникова — большая утрата для всех, кто его знал. О причинах кончины разведчика и дате его похорон пока не сообщается», — сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР. Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Свердловске. В 1944—1947 годах был курсантом Киевской спецшколы ВВС, а в начале 1950-х пошел работать в органы госбезопасности. Разведчик участвовал в ликвидации остатков украинского националистического подполья в западной части страны. Ранее URA.RU сообщало о свердловских кадетах, почтивших память легендарного разведчика Николая Кузнецова. Кадеты Екатеринбургского Суворовского училища возложили цветы к монументу разведчика и очистили территорию вокруг памятника.

На 94-м году жизни умер ветеран Внешней разведки КГБ Георгий Санников. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов. «Смерть Санникова — большая утрата для всех, кто его знал. О причинах кончины разведчика и дате его похорон пока не сообщается», — сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР. Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Свердловске. В 1944—1947 годах был курсантом Киевской спецшколы ВВС, а в начале 1950-х пошел работать в органы госбезопасности. Разведчик участвовал в ликвидации остатков украинского националистического подполья в западной части страны. Ранее URA.RU сообщало о свердловских кадетах, почтивших память легендарного разведчика Николая Кузнецова. Кадеты Екатеринбургского Суворовского училища возложили цветы к монументу разведчика и очистили территорию вокруг памятника.