10 декабря 2022
09 декабря 2022

Умер легендарный советский разведчик из Свердловска

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие экспозиции в честь 100-летнего юбилея органов безопасности России. Челябинск, герб, кгб
Ветеран КГБ Санников — уроженец Свердловска Фото:

На 94-м году жизни умер ветеран Внешней разведки КГБ Георгий Санников. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

«Смерть Санникова — большая утрата для всех, кто его знал. О причинах кончины разведчика и дате его похорон пока не сообщается», — сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Свердловске. В 1944—1947 годах был курсантом Киевской спецшколы ВВС, а в начале 1950-х пошел работать в органы госбезопасности. Разведчик участвовал в ликвидации остатков украинского националистического подполья в западной части страны.

Ранее URA.RU сообщало о свердловских кадетах, почтивших память легендарного разведчика Николая Кузнецова. Кадеты Екатеринбургского Суворовского училища возложили цветы к монументу разведчика и очистили территорию вокруг памятника.

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На 94-м году жизни умер ветеран Внешней разведки КГБ Георгий Санников. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов. «Смерть Санникова — большая утрата для всех, кто его знал. О причинах кончины разведчика и дате его похорон пока не сообщается», — сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР. Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Свердловске. В 1944—1947 годах был курсантом Киевской спецшколы ВВС, а в начале 1950-х пошел работать в органы госбезопасности. Разведчик участвовал в ликвидации остатков украинского националистического подполья в западной части страны. Ранее URA.RU сообщало о свердловских кадетах, почтивших память легендарного разведчика Николая Кузнецова. Кадеты Екатеринбургского Суворовского училища возложили цветы к монументу разведчика и очистили территорию вокруг памятника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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