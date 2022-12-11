Пушилин освободил от должности главу Дебальцево. Фото

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Пушилин снял Захаревича с должности главы администрации Дебальцево Фото:

Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцево Игоря Захаревича. Соответствующий указ размещен на сайте главы Донецкой Народной Республики.

«Указом врио главы ДНР №49 от 11 декабря 2022 года Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», — написано в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Пушилин раскритиковал Захаревича за плохую подготовку к отопительному сезону в регионе. Также он требовал устранить все нарушения в пунктах обогрева в Светлодарске, передает «Ридус».

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Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцево Игоря Захаревича. Соответствующий указ размещен на сайте главы Донецкой Народной Республики. «Указом врио главы ДНР №49 от 11 декабря 2022 года Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», — написано в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Пушилин раскритиковал Захаревича за плохую подготовку к отопительному сезону в регионе. Также он требовал устранить все нарушения в пунктах обогрева в Светлодарске, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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