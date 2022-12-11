Пушилин освободил от должности главу Дебальцево. Фото

11 декабря 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Пушилин снял Захаревича с должности главы администрации Дебальцево Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцево Игоря Захаревича. Соответствующий указ размещен на сайте главы Донецкой Народной Республики. «Указом врио главы ДНР №49 от 11 декабря 2022 года Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», — написано в документе . Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Пушилин раскритиковал Захаревича за плохую подготовку к отопительному сезону в регионе. Также он требовал устранить все нарушения в пунктах обогрева в Светлодарске, передает «Ридус». фото: официальный сайт главы ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцево Игоря Захаревича. Соответствующий указ размещен на сайте главы Донецкой Народной Республики. «Указом врио главы ДНР №49 от 11 декабря 2022 года Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», — написано в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Пушилин раскритиковал Захаревича за плохую подготовку к отопительному сезону в регионе. Также он требовал устранить все нарушения в пунктах обогрева в Светлодарске, передает «Ридус».