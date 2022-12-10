В школе №2 города Кыштыма (Челябинская область) открыли «Парту героя» в честь бывшего ученика, погибшего во время спецоперации на Украине.
«Открылась „Парта Героя“ в честь Колотушкина Максима Олеговича, ученика нашей школы, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. В сборе информации, в подготовке и проведении мероприятия активно принимали участие дети из ученического школьного самоуправления», — сообщается в паблике школы №2 в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что школа присоединилась к Всероссийскому образовательному проекту «Единой России» «Парта Героя». На мероприятии присутствовали родственники погибшего и представители администрации города.
Ранее героически погибшему в ходе спецоперации челябинцу Николаю Чиглакову посвятили стенд на выставке «Zаветам Vерны», которая открылась в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Помогая боевым товарищам, он погиб, приняв на себя удар вражеской гаубицы.
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