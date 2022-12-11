В Израиле призвали Байдена стать посредником между Россией и Украиной

11 декабря 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

США должны как можно быстрее собрать РФ и Украину вместе, чтобы прийти к соглашению, заявил Джозеф Фрагер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден должен стать посредником между Россией и Украиной и как можно скорее заключить мирное соглашение. Об этом в израильском издании Israel National News написал бывший первый вице-президент Национального совета «Молодой Израиль» Джозеф Фрагер. «С освобождением американской баскетболистки Бриттни Грайнер после десяти месяцев плена президент Байден, возможно, открыл канал для окончательного заключения мира между Россией и Украиной», — сказал Фрагер. Его слова приводит издание . Фрагер отметил, что такая возможность выпадает не так часто, чтобы настаивать на зерновой сделке. Он призвал Байдена действовать как можно быстрее собрать две стороны вместе, чтобы прийти к соглашению. «Это должно быть приоритетом президента США номер один прямо сейчас. Сделка по Гринер — хорошая отправная точка», — добавил он. Ранее в CNN сообщили, что Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США. Спортсменка была осуждена за контрабанду наркотиков.

Президент США Джо Байден должен стать посредником между Россией и Украиной и как можно скорее заключить мирное соглашение. Об этом в израильском издании Israel National News написал бывший первый вице-президент Национального совета «Молодой Израиль» Джозеф Фрагер. «С освобождением американской баскетболистки Бриттни Грайнер после десяти месяцев плена президент Байден, возможно, открыл канал для окончательного заключения мира между Россией и Украиной», — сказал Фрагер. Его слова приводит издание. Фрагер отметил, что такая возможность выпадает не так часто, чтобы настаивать на зерновой сделке. Он призвал Байдена действовать как можно быстрее собрать две стороны вместе, чтобы прийти к соглашению. «Это должно быть приоритетом президента США номер один прямо сейчас. Сделка по Гринер — хорошая отправная точка», — добавил он. Ранее в CNN сообщили, что Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), освободили из колонии и обменяли на обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, отбывающего наказание в США. Спортсменка была осуждена за контрабанду наркотиков.