Тюменские пассажиры застряли в Казани из-за закрытия аэропорта

Рейс оказался задержан из-за плохих погодных условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В международном аэропорту «Казань» закрыли прием и выпуск самолетов, из-за чего рейс в Тюмень оказался задержан на 16 часов. Информация об этом появилась в telegram-канале воздушной гавани и на онлайн-табло прибытия рейсов тюменского аэропорта «Рощино».

«Авиакомпания Utair, рейс ЮТ 210 из Казани в Тюмень. Время прибытия по расписанию: 20:30. Расчетное время: 12:05», — указано на сайте аэропорта Тюмени.

Выяснилось, что задержаны были все рейсы, прибывающие и вылетающие из казанского аэропорта. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями (боковой ветер с порывами до 15 метров в секунду, переохлажденные осадки) аэропорт „Казань“ закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 04:00 12 декабря», — указано в их telegram-канале.

Там также уточнили, что пассажиров разместят в гостинице и предоставят им напитки и питание. Ранее URA.RU сообщало, что в подобную ситуацию тюменцы попали при вылете в Сочи и Мурманск. Их рейсы оказались перенесены на девять часов.