К челябинскому губернатору пришел аудитор Счетной палаты РФ

12 декабря 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер обсудил с представителем КСП России вопросы помощи регионам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с аудитором Счетной палаты РФ Дмитрием Зайцевым. Совещание было посвящено анализу достижения регионами России показателей целей устойчивого развития, сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе главы региона. «Мы взаимодействуем и в рамках работы комиссии Госсовета „Экономика и финансы“. Основные вопросы касаются межбюджетных отношений. Сотрудничество федеральной и региональной счетных палат помогает, в том числе, решать задачи в рамках в рамках Указов Президента и выполнения национальных целей развития страны», — пояснил Текслер. На сегодня в Челябинской области реализуются все 12 национальных проектов, цели которых утверждены указами президента Владимира Путина. Выводы и предложения, сформулированные в ходе совещания, прежде всего, касались помощи субъектам РФ, которая должна обеспечить достижение показателей устойчивого развития. В мероприятии участвовали также директор института политических исследований Григорий Добромелов, председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин и руководитель КСП Воронежской области Игорь Викторович. Обсуждались объемы региональных бюджетных ресурсов, которые используются для достижения этих целей; перспективы и возможности социально-экономического развития регионов в новых условиях; потребность в трансформации межведомственного взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти при распределении бюджетных трансфертов. «Мы пришли к единому мнению о необходимости поддержки регионов, причем как с низкой бюджетной обеспеченностью, так и регионов, у которых возможностей больше. Но, учитывая вызовы времени, и им нужны определенные меры поддержки, новое межбюдетное меню. Наши общие выводы мы обязательно закрепим на уровне комиссии, итоговое заседание которой состоится в декабре», — резюмировал губернатор. Дмитрий Зайцев (слева) поблагодарил губернатор Алексея Текслера за организацию совещания Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с аудитором Счетной палаты РФ Дмитрием Зайцевым. Совещание было посвящено анализу достижения регионами России показателей целей устойчивого развития, сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе главы региона. «Мы взаимодействуем и в рамках работы комиссии Госсовета „Экономика и финансы“. Основные вопросы касаются межбюджетных отношений. Сотрудничество федеральной и региональной счетных палат помогает, в том числе, решать задачи в рамках в рамках Указов Президента и выполнения национальных целей развития страны», — пояснил Текслер. На сегодня в Челябинской области реализуются все 12 национальных проектов, цели которых утверждены указами президента Владимира Путина. Выводы и предложения, сформулированные в ходе совещания, прежде всего, касались помощи субъектам РФ, которая должна обеспечить достижение показателей устойчивого развития. В мероприятии участвовали также директор института политических исследований Григорий Добромелов, председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин и руководитель КСП Воронежской области Игорь Викторович. Обсуждались объемы региональных бюджетных ресурсов, которые используются для достижения этих целей; перспективы и возможности социально-экономического развития регионов в новых условиях; потребность в трансформации межведомственного взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти при распределении бюджетных трансфертов. «Мы пришли к единому мнению о необходимости поддержки регионов, причем как с низкой бюджетной обеспеченностью, так и регионов, у которых возможностей больше. Но, учитывая вызовы времени, и им нужны определенные меры поддержки, новое межбюдетное меню. Наши общие выводы мы обязательно закрепим на уровне комиссии, итоговое заседание которой состоится в декабре», — резюмировал губернатор.