Работающие жители ЯНАО прокачали навыки стрессоустойчивости и ответственности

12 декабря 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО проработали навыки социального взаимодействия в 2022 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2022 году работающие жители ЯНАО чаще прорабатывали в себе навыки стрессоустойчивости и ответственности. Об этом говорится в исследовании SuperJob. «Непростой 2022 год в первую очередь заставил жителей ЯНАО работать над такими качествами и навыками социального взаимодействия, как стрессоустойчивость (об этом сообщили 39% опрошенных), ответственность (24%) и стремление к профессиональному росту (21%)», — говорится в исследовании. Также сервис по поиску работы отмечает, что важными навыками для трудоустроенных жителей оказались обучаемость, навыки поиска и анализа информации — 16%, готовность к переработкам — 14%. Помимо этого, в исследовании сказано, что горожане старались развивать в себе коммуникабельность и организованность — 12% респондентов, а также способность работать в команде и лояльность работодателю — по 10% ответов. Ранее URA.RU сообщало, что тюменских чиновников переманивают на работу в правительство ЯНАО. Соискателю предлагают зарплату до 300 тысяч рублей в месяц.

В 2022 году работающие жители ЯНАО чаще прорабатывали в себе навыки стрессоустойчивости и ответственности. Об этом говорится в исследовании SuperJob. «Непростой 2022 год в первую очередь заставил жителей ЯНАО работать над такими качествами и навыками социального взаимодействия, как стрессоустойчивость (об этом сообщили 39% опрошенных), ответственность (24%) и стремление к профессиональному росту (21%)», — говорится в исследовании. Также сервис по поиску работы отмечает, что важными навыками для трудоустроенных жителей оказались обучаемость, навыки поиска и анализа информации — 16%, готовность к переработкам — 14%. Помимо этого, в исследовании сказано, что горожане старались развивать в себе коммуникабельность и организованность — 12% респондентов, а также способность работать в команде и лояльность работодателю — по 10% ответов. Ранее URA.RU сообщало, что тюменских чиновников переманивают на работу в правительство ЯНАО. Соискателю предлагают зарплату до 300 тысяч рублей в месяц.