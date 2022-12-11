11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Работающие жители ЯНАО прокачали навыки стрессоустойчивости и ответственности

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО проработали навыки социального взаимодействия в 2022 году Фото:

В 2022 году работающие жители ЯНАО чаще прорабатывали в себе навыки стрессоустойчивости и ответственности. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

«Непростой 2022 год в первую очередь заставил жителей ЯНАО работать над такими качествами и навыками социального взаимодействия, как стрессоустойчивость (об этом сообщили 39% опрошенных), ответственность (24%) и стремление к профессиональному росту (21%)», — говорится в исследовании.

Также сервис по поиску работы отмечает, что важными навыками для трудоустроенных жителей оказались обучаемость, навыки поиска и анализа информации — 16%, готовность к переработкам — 14%. Помимо этого, в исследовании сказано, что горожане старались развивать в себе коммуникабельность и организованность — 12% респондентов, а также способность работать в команде и лояльность работодателю — по 10% ответов.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменских чиновников переманивают на работу в правительство ЯНАО. Соискателю предлагают зарплату до 300 тысяч рублей в месяц.

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В 2022 году работающие жители ЯНАО чаще прорабатывали в себе навыки стрессоустойчивости и ответственности. Об этом говорится в исследовании SuperJob. «Непростой 2022 год в первую очередь заставил жителей ЯНАО работать над такими качествами и навыками социального взаимодействия, как стрессоустойчивость (об этом сообщили 39% опрошенных), ответственность (24%) и стремление к профессиональному росту (21%)», — говорится в исследовании. Также сервис по поиску работы отмечает, что важными навыками для трудоустроенных жителей оказались обучаемость, навыки поиска и анализа информации — 16%, готовность к переработкам — 14%. Помимо этого, в исследовании сказано, что горожане старались развивать в себе коммуникабельность и организованность — 12% респондентов, а также способность работать в команде и лояльность работодателю — по 10% ответов. Ранее URA.RU сообщало, что тюменских чиновников переманивают на работу в правительство ЯНАО. Соискателю предлагают зарплату до 300 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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