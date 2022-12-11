Работающие жители ЯНАО прокачали навыки стрессоустойчивости и ответственности

В 2022 году работающие жители ЯНАО чаще прорабатывали в себе навыки стрессоустойчивости и ответственности. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
«Непростой 2022 год в первую очередь заставил жителей ЯНАО работать над такими качествами и навыками социального взаимодействия, как стрессоустойчивость (об этом сообщили 39% опрошенных), ответственность (24%) и стремление к профессиональному росту (21%)», — говорится в исследовании.
Также сервис по поиску работы отмечает, что важными навыками для трудоустроенных жителей оказались обучаемость, навыки поиска и анализа информации — 16%, готовность к переработкам — 14%. Помимо этого, в исследовании сказано, что горожане старались развивать в себе коммуникабельность и организованность — 12% респондентов, а также способность работать в команде и лояльность работодателю — по 10% ответов.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменских чиновников переманивают на работу в правительство ЯНАО. Соискателю предлагают зарплату до 300 тысяч рублей в месяц.
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