В Челябинске снесут заброшенное здание

12 декабря 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Дом был построен в 1950 году Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске снесут двухэтажное нежилое здание по улице Энергетиков, 30А. Дом был построен в 1950 году. Об этом сообщила на аппаратном совещании 12 декабря мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В ближайшее время под снос пойдет нежилое здание на Энергетиков, 30А. Контракт на работы заключили еще в середине ноября», — рассказала Рыльская. По словам Рыльской, также на минувшей неделе в Челябинске снесли бывший пост ДПС на Свердловском тракте. В начале декабря мэрия нашла подрядчика для демонтажа здания и планировала решить вопрос до Нового года.

В Челябинске снесут двухэтажное нежилое здание по улице Энергетиков, 30А. Дом был построен в 1950 году. Об этом сообщила на аппаратном совещании 12 декабря мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В ближайшее время под снос пойдет нежилое здание на Энергетиков, 30А. Контракт на работы заключили еще в середине ноября», — рассказала Рыльская. По словам Рыльской, также на минувшей неделе в Челябинске снесли бывший пост ДПС на Свердловском тракте. В начале декабря мэрия нашла подрядчика для демонтажа здания и планировала решить вопрос до Нового года.