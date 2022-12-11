В Челябинске снесут заброшенное здание

Дом был построен в 1950 году
В Челябинске снесут двухэтажное нежилое здание по улице Энергетиков, 30А. Дом был построен в 1950 году. Об этом сообщила на аппаратном совещании 12 декабря мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.
«В ближайшее время под снос пойдет нежилое здание на Энергетиков, 30А. Контракт на работы заключили еще в середине ноября», — рассказала Рыльская.
По словам Рыльской, также на минувшей неделе в Челябинске снесли бывший пост ДПС на Свердловском тракте. В начале декабря мэрия нашла подрядчика для демонтажа здания и планировала решить вопрос до Нового года.
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