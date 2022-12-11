11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Челябинске снесут заброшенное здание

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, снос здания, ковш экскаватора
Дом был построен в 1950 году Фото:

В Челябинске снесут двухэтажное нежилое здание по улице Энергетиков, 30А. Дом был построен в 1950 году. Об этом сообщила на аппаратном совещании 12 декабря мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В ближайшее время под снос пойдет нежилое здание на Энергетиков, 30А. Контракт на работы заключили еще в середине ноября», — рассказала Рыльская.

По словам Рыльской, также на минувшей неделе в Челябинске снесли бывший пост ДПС на Свердловском тракте. В начале декабря мэрия нашла подрядчика для демонтажа здания и планировала решить вопрос до Нового года.

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В Челябинске снесут двухэтажное нежилое здание по улице Энергетиков, 30А. Дом был построен в 1950 году. Об этом сообщила на аппаратном совещании 12 декабря мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В ближайшее время под снос пойдет нежилое здание на Энергетиков, 30А. Контракт на работы заключили еще в середине ноября», — рассказала Рыльская. По словам Рыльской, также на минувшей неделе в Челябинске снесли бывший пост ДПС на Свердловском тракте. В начале декабря мэрия нашла подрядчика для демонтажа здания и планировала решить вопрос до Нового года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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