В Тюменской области село закрыли на карантин из-за смертельной инфекции

12 декабря 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Бешенство — смертельно опасная инфекция, распространение которой хотят остановить карантином Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Карантин по бешенству готовятся объявить в селе Иска Нижнетавдинского района (Тюменская область). Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона, документ есть в распоряжении URA.RU. Ограничения вступят в силу 12 декабря. «Установить с 12 декабря карантин по бешенству на территории эпизоотического очага. Адрес: Нижнетавдинский район, село Иска, переулок Набережный, дом 2, а также неблагополучного пункта — территории, прилегающей к очагу, радиус которой составляет три км», — говорится в документе от управления ветеринарии Тюменской области. Как поясняют власти, причиной карантина стал анализ проб, взятых у трупа енотовидной собаки, обнаруженного на территории одного из дворов. Специалисты выявили, что животное было заражено бешенством. Ограничения продлятся 60 дней. В этот период из села нельзя вывозить восприимчивых к особо опасному заболеванию животных.

Карантин по бешенству готовятся объявить в селе Иска Нижнетавдинского района (Тюменская область). Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона, документ есть в распоряжении URA.RU. Ограничения вступят в силу 12 декабря. «Установить с 12 декабря карантин по бешенству на территории эпизоотического очага. Адрес: Нижнетавдинский район, село Иска, переулок Набережный, дом 2, а также неблагополучного пункта — территории, прилегающей к очагу, радиус которой составляет три км», — говорится в документе от управления ветеринарии Тюменской области. Как поясняют власти, причиной карантина стал анализ проб, взятых у трупа енотовидной собаки, обнаруженного на территории одного из дворов. Специалисты выявили, что животное было заражено бешенством. Ограничения продлятся 60 дней. В этот период из села нельзя вывозить восприимчивых к особо опасному заболеванию животных.