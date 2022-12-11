В Челябинске разыскивают глухонемого 27-летнего инвалида. Как сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт», молодой человек ушел в неизвестном направлении 24 октября в Центральном районе.
«В Челябинске пропал инвалид-глухонемой Артем Родионов 1995 года рождения. 24 октября ушел в неизвестном направлении в Центральном районе Челябинска», — говорится в сообщении на странице «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» во «ВКонтакте».
Приметы молодого человека: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в черно-серую куртку, черные джинсы, темно-синие кроссовки. Всех, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят обращаться к волонтерам или в полицию.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит неравнодушных помочь в поисках молодого человека и сообщать любую информацию
Фото: «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в «ВКонтакте»
В Челябинске разыскивают глухонемого 27-летнего инвалида. Как сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт», молодой человек ушел в неизвестном направлении 24 октября в Центральном районе. «В Челябинске пропал инвалид-глухонемой Артем Родионов 1995 года рождения. 24 октября ушел в неизвестном направлении в Центральном районе Челябинска», — говорится в сообщении на странице «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» во «ВКонтакте». Приметы молодого человека: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в черно-серую куртку, черные джинсы, темно-синие кроссовки. Всех, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят обращаться к волонтерам или в полицию.