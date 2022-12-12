Малоимущая семья засудила мэрию Перми

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд решил, что временной регистрации по месту пребывания достаточно для постановки на учет Фото:

В Перми малоимущая семья подала в суд на мэрию после того, как была снята с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Семья живет долгое время в общежитии и не может получить новое жилье, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. Суд встал на сторону истцов.

«Суд решил: признать незаконными действия управления жилищных отношений администрации Перми по снятию [семьи] с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении. Возложить обязанность на управление жилищных отношений администрации Перми восстановить [истцов] на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», — говорится в решении.

Семья из четырех человек более 20 лет проживает в одном из студенческих общежитий города по договору соцнайма. В администрации заявили, что семья поставлена на учет по ошибке одного из чиновников — родственникам предоставили право на новое жилье, несмотря на отсутствие постоянной регистрации в Перми. Однако суд решил, что семья была правомерно поставлена на учет, так как имеет временную регистрацию по месту пребывания. Другого жилья у пермяков тогда не было и постоянной регистрации они получить не могли.

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В Перми малоимущая семья подала в суд на мэрию после того, как была снята с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Семья живет долгое время в общежитии и не может получить новое жилье, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. Суд встал на сторону истцов. «Суд решил: признать незаконными действия управления жилищных отношений администрации Перми по снятию [семьи] с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении. Возложить обязанность на управление жилищных отношений администрации Перми восстановить [истцов] на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», — говорится в решении. Семья из четырех человек более 20 лет проживает в одном из студенческих общежитий города по договору соцнайма. В администрации заявили, что семья поставлена на учет по ошибке одного из чиновников — родственникам предоставили право на новое жилье, несмотря на отсутствие постоянной регистрации в Перми. Однако суд решил, что семья была правомерно поставлена на учет, так как имеет временную регистрацию по месту пребывания. Другого жилья у пермяков тогда не было и постоянной регистрации они получить не могли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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