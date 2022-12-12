Малоимущая семья засудила мэрию Перми

12 декабря 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Суд решил, что временной регистрации по месту пребывания достаточно для постановки на учет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми малоимущая семья подала в суд на мэрию после того, как была снята с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Семья живет долгое время в общежитии и не может получить новое жилье, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. Суд встал на сторону истцов. «Суд решил: признать незаконными действия управления жилищных отношений администрации Перми по снятию [семьи] с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении. Возложить обязанность на управление жилищных отношений администрации Перми восстановить [истцов] на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», — говорится в решении. Семья из четырех человек более 20 лет проживает в одном из студенческих общежитий города по договору соцнайма. В администрации заявили, что семья поставлена на учет по ошибке одного из чиновников — родственникам предоставили право на новое жилье, несмотря на отсутствие постоянной регистрации в Перми. Однако суд решил, что семья была правомерно поставлена на учет, так как имеет временную регистрацию по месту пребывания. Другого жилья у пермяков тогда не было и постоянной регистрации они получить не могли.

В Перми малоимущая семья подала в суд на мэрию после того, как была снята с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Семья живет долгое время в общежитии и не может получить новое жилье, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. Суд встал на сторону истцов. «Суд решил: признать незаконными действия управления жилищных отношений администрации Перми по снятию [семьи] с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении. Возложить обязанность на управление жилищных отношений администрации Перми восстановить [истцов] на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», — говорится в решении. Семья из четырех человек более 20 лет проживает в одном из студенческих общежитий города по договору соцнайма. В администрации заявили, что семья поставлена на учет по ошибке одного из чиновников — родственникам предоставили право на новое жилье, несмотря на отсутствие постоянной регистрации в Перми. Однако суд решил, что семья была правомерно поставлена на учет, так как имеет временную регистрацию по месту пребывания. Другого жилья у пермяков тогда не было и постоянной регистрации они получить не могли.