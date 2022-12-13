На Avito нашли объявление о продаже автотехцентра по цене немецкого автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продают здание автомобильного техцентр на улице Дзержинского, 62. Владелец установил цену в 130 миллионов рублей. По открытым источникам, за аналогичную цену можно купить Maybach 62S Landaulet с откидной крышей. Данная информация появилась на сайте Avito.

«Объект: Производственное здание, 3-х этажное административно-офисное помещение. Общая площадь: 9 275 кв. м. Преимущества: отдельно стоящее здание, высокие потолки, хорошая внутренняя отделка, большая парковка, удобное месторасположение, а также близость остановок общественного транспорта», — указано в описании объявления.

Сообщается, что продается два здания. Одно здание является цехом. Там же находится сервис обслуживания большегрузных машин. Помещение, как указано в объявлении, отапливается. В другом находятся коммерческие площади. URA.RU пояснили, что собственник продает помещение, потому что не хочет заниматься этим бизнесом дальше.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают базу отдыха по цене однокомнатной квартиры. В Притобольном районе продают базу отдыха с баней за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Владелец также рассматривает обмен на автомобиль, жилье или спецтехнику.