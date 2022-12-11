В Перми молодежная банда избила и ограбила подростка

12 декабря 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

трое несовершеннолетних напали на школьника в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми трое несовершеннолетних парней напали на 15-летнего подростка, избили и ограбили его. Подробности произошедшего URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В сентябре трое несовершеннолетних молодых людей напали на 15-летнего школьника. Мальчика избили, украли у него куртку и телефон, после чего скрылись. Родители юного пермяка обратились в правоохранительные органы», — рассказал собеседник агентства. По словам источника URA.RU, обидчиков школьника удалось найти, ими оказались трое пермяков 16 и 17 лет. Двое из нападавших являются родными братьями. Сейчас все нападавшие находятся под подпиской о невыезде, им грозят тюремные сроки. Агентство направило запрос в пресс-службу СУ СКР России по Пермскому краю.

В Перми трое несовершеннолетних парней напали на 15-летнего подростка, избили и ограбили его. Подробности произошедшего URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В сентябре трое несовершеннолетних молодых людей напали на 15-летнего школьника. Мальчика избили, украли у него куртку и телефон, после чего скрылись. Родители юного пермяка обратились в правоохранительные органы», — рассказал собеседник агентства. По словам источника URA.RU, обидчиков школьника удалось найти, ими оказались трое пермяков 16 и 17 лет. Двое из нападавших являются родными братьями. Сейчас все нападавшие находятся под подпиской о невыезде, им грозят тюремные сроки. Агентство направило запрос в пресс-службу СУ СКР России по Пермскому краю.