11 декабря 2022

В Перми молодежная банда избила и ограбила подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, снег, зима, подростки, зимние каникулы
трое несовершеннолетних напали на школьника в Перми Фото:

В Перми трое несовершеннолетних парней напали на 15-летнего подростка, избили и ограбили его. Подробности произошедшего URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В сентябре трое несовершеннолетних молодых людей напали на 15-летнего школьника. Мальчика избили, украли у него куртку и телефон, после чего скрылись. Родители юного пермяка обратились в правоохранительные органы», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника URA.RU, обидчиков школьника удалось найти, ими оказались трое пермяков 16 и 17 лет. Двое из нападавших являются родными братьями. Сейчас все нападавшие находятся под подпиской о невыезде, им грозят тюремные сроки. Агентство направило запрос в пресс-службу СУ СКР России по Пермскому краю.

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В Перми трое несовершеннолетних парней напали на 15-летнего подростка, избили и ограбили его. Подробности произошедшего URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В сентябре трое несовершеннолетних молодых людей напали на 15-летнего школьника. Мальчика избили, украли у него куртку и телефон, после чего скрылись. Родители юного пермяка обратились в правоохранительные органы», — рассказал собеседник агентства. По словам источника URA.RU, обидчиков школьника удалось найти, ими оказались трое пермяков 16 и 17 лет. Двое из нападавших являются родными братьями. Сейчас все нападавшие находятся под подпиской о невыезде, им грозят тюремные сроки. Агентство направило запрос в пресс-службу СУ СКР России по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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