11 декабря 2022

Под Екатеринбургом перекрыли часть дороги из-за происшествия

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП присутствует сотрудники ГИДББ и пожарная машина (архивное фото) Фото:

На дороге из Екатеринбурга в сторону Тюмени, возле поселка городского типа Верхнее Дуброво, произошла авария, из-за чего пришлось ограничить движение до одной полосы. О происшествии сообщает читатель URA.RU.

«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. Внимание! На автодороге Р-351 км 33 в направлении Тюмени произошло ДТП! Движение осуществляется по одной полосе», — указано на скриншоте карты, который предоставил читатель. На месте аварии присутствует сотрудники ГИБДД и пожарная машина. Очевидец предполагает, что есть пострадавшие.

Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото:
Авария произошла недалеко от пгт Верхнее Дуброво
Фото:

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На дороге из Екатеринбурга в сторону Тюмени, возле поселка городского типа Верхнее Дуброво, произошла авария, из-за чего пришлось ограничить движение до одной полосы. О происшествии сообщает читатель URA.RU. «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. Внимание! На автодороге Р-351 км 33 в направлении Тюмени произошло ДТП! Движение осуществляется по одной полосе», — указано на скриншоте карты, который предоставил читатель. На месте аварии присутствует сотрудники ГИБДД и пожарная машина. Очевидец предполагает, что есть пострадавшие. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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