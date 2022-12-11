Под Екатеринбургом перекрыли часть дороги из-за происшествия

На дороге из Екатеринбурга в сторону Тюмени, возле поселка городского типа Верхнее Дуброво, произошла авария, из-за чего пришлось ограничить движение до одной полосы. О происшествии сообщает читатель URA.RU.
«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. Внимание! На автодороге Р-351 км 33 в направлении Тюмени произошло ДТП! Движение осуществляется по одной полосе», — указано на скриншоте карты, который предоставил читатель. На месте аварии присутствует сотрудники ГИБДД и пожарная машина. Очевидец предполагает, что есть пострадавшие.
Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.
Фото: читатель URA.RU
Авария произошла недалеко от пгт Верхнее Дуброво
Фото: читатель URA.RU
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На дороге из Екатеринбурга в сторону Тюмени, возле поселка городского типа Верхнее Дуброво, произошла авария, из-за чего пришлось ограничить движение до одной полосы. О происшествии сообщает читатель URA.RU. «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. Внимание! На автодороге Р-351 км 33 в направлении Тюмени произошло ДТП! Движение осуществляется по одной полосе», — указано на скриншоте карты, который предоставил читатель. На месте аварии присутствует сотрудники ГИБДД и пожарная машина. Очевидец предполагает, что есть пострадавшие. Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.