Под Екатеринбургом перекрыли часть дороги из-за происшествия

На месте ДТП присутствует сотрудники ГИДББ и пожарная машина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На дороге из Екатеринбурга в сторону Тюмени, возле поселка городского типа Верхнее Дуброво, произошла авария, из-за чего пришлось ограничить движение до одной полосы. О происшествии сообщает читатель URA.RU.

«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. Внимание! На автодороге Р-351 км 33 в направлении Тюмени произошло ДТП! Движение осуществляется по одной полосе», — указано на скриншоте карты, который предоставил читатель. На месте аварии присутствует сотрудники ГИБДД и пожарная машина. Очевидец предполагает, что есть пострадавшие.

Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото: читатель URA.RU