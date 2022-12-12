Пятеро челябинцев получили награды от Путина

12 декабря 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин отметил наградами пятерых челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Челябинской области и еще одного наградил орденом. Указ главы государства опубликован 12 декабря. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“ Бровкиной Елене Викторовне, обработчику птицы ООО „Магнитогорский птицеводческий комплекс“ и Прошкину Сергею Анатольевичу — зерносушильщику АО „Элеватор Буранный“, Челябинская область», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации. Кроме того, присвоено звание «Заслуженный врач РФ» Пискунову Сергею Анатольевичу, заведующему отделением ФГБУ «Федеральный центр сердечно сосудистой хирургии». За заслуги в области машиностроения почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено Зязеву Ивану Васильевичу, оператору станков с программным управлением ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Ведущий инженер-технолог бюро конструкторско-технологического отдела сборки и сварки ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Юрий Барынкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Челябинец получил его за достигнутые производственные успехи и многолетний добросовестный труд.

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Челябинской области и еще одного наградил орденом. Указ главы государства опубликован 12 декабря. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“ Бровкиной Елене Викторовне, обработчику птицы ООО „Магнитогорский птицеводческий комплекс“ и Прошкину Сергею Анатольевичу — зерносушильщику АО „Элеватор Буранный“, Челябинская область», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации. Кроме того, присвоено звание «Заслуженный врач РФ» Пискунову Сергею Анатольевичу, заведующему отделением ФГБУ «Федеральный центр сердечно сосудистой хирургии». За заслуги в области машиностроения почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено Зязеву Ивану Васильевичу, оператору станков с программным управлением ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Ведущий инженер-технолог бюро конструкторско-технологического отдела сборки и сварки ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Юрий Барынкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Челябинец получил его за достигнутые производственные успехи и многолетний добросовестный труд.