Пятеро челябинцев получили награды от Путина

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Челябинской области и еще одного наградил орденом. Указ главы государства опубликован 12 декабря.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“ Бровкиной Елене Викторовне, обработчику птицы ООО „Магнитогорский птицеводческий комплекс“ и Прошкину Сергею Анатольевичу — зерносушильщику АО „Элеватор Буранный“, Челябинская область», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации.
Кроме того, присвоено звание «Заслуженный врач РФ» Пискунову Сергею Анатольевичу, заведующему отделением ФГБУ «Федеральный центр сердечно сосудистой хирургии». За заслуги в области машиностроения почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено Зязеву Ивану Васильевичу, оператору станков с программным управлением ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Ведущий инженер-технолог бюро конструкторско-технологического отдела сборки и сварки ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Юрий Барынкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Челябинец получил его за достигнутые производственные успехи и многолетний добросовестный труд.
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