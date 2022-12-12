Киев отказался от военной помощи одной из стран ЕС

МИД Украины отказался обсуждать пакет помощи от Венгрии

12 декабря 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Украина готова принимать помощь только от всего Евросоюза Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД Украины в ответ на предложение обсудить передачу 187 миллионов евро от Будапешта на двусторонней основе заявил, что готов вести переговоры только в рамках поддержки от всего Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Мы сообщили министерству иностранных дел Украины, что с нашей стороны готовы к переговорам по двустороннему договору. Получили от министерства иностранных дел Украины ответ: „для нас первоочередна поддержка Евросоюза и вне ее рамок мы не желаем продолжать переговоры“. Что это точно означает, мы выясним у украинской стороны», — приводит слова Сийярто РИА Новости. Ранее Будапешт выступил против инициативы Евросоюза, нацеленной на оказание помощи Украине за счет совместно собранных с другими странами — членами ЕС средств, сообщает RT. Европейские страны поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В 2023 году ЕС увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, эти деньги направят на поставки оружия. Однако Западные страны, оказывая масштабную военную помощь, сталкиваются с дефицитом собственного вооружения

МИД Украины в ответ на предложение обсудить передачу 187 миллионов евро от Будапешта на двусторонней основе заявил, что готов вести переговоры только в рамках поддержки от всего Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Мы сообщили министерству иностранных дел Украины, что с нашей стороны готовы к переговорам по двустороннему договору. Получили от министерства иностранных дел Украины ответ: „для нас первоочередна поддержка Евросоюза и вне ее рамок мы не желаем продолжать переговоры“. Что это точно означает, мы выясним у украинской стороны», — приводит слова Сийярто РИА Новости. Ранее Будапешт выступил против инициативы Евросоюза, нацеленной на оказание помощи Украине за счет совместно собранных с другими странами — членами ЕС средств, сообщает RT. Европейские страны поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В 2023 году ЕС увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, эти деньги направят на поставки оружия. Однако Западные страны, оказывая масштабную военную помощь, сталкиваются с дефицитом собственного вооружения