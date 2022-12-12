Пушилин доложил об освобождении половины территорий ДНР

13 декабря 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Пушилин доложил о значительных успехах в освобождении территорий ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении (для нас это самое важное), то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большой, нежели уже на освобожденных территориях», — рассказал Пушилин в интервью РИА Новости. По словам главы ДНР, главная задача — освобождение всей территории ДНР в конституционных границах. Военные делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс, заверил он. Ранее Пушилин сообщил об успешном продвижении российской армии в ДНР. По его словам, российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Успехи ВС РФ наблюдались также на Артемовском и Марьинском направлениях в ДНР. Российские войска усилили давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта, Киев был вынужден обороняться, об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Кроме того, аналитики прогнозировали значительное продвижение армии РФ на Украине. Американские политики Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер высказали мнение о том, что командующий Объединенной российской группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин вместе с армией России будет недалеко от Киева уже в феврале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями российских военных являются денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении (для нас это самое важное), то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большой, нежели уже на освобожденных территориях», — рассказал Пушилин в интервью РИА Новости. По словам главы ДНР, главная задача — освобождение всей территории ДНР в конституционных границах. Военные делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс, заверил он. Ранее Пушилин сообщил об успешном продвижении российской армии в ДНР. По его словам, российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Успехи ВС РФ наблюдались также на Артемовском и Марьинском направлениях в ДНР. Российские войска усилили давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта, Киев был вынужден обороняться, об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Кроме того, аналитики прогнозировали значительное продвижение армии РФ на Украине. Американские политики Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер высказали мнение о том, что командующий Объединенной российской группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин вместе с армией России будет недалеко от Киева уже в феврале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями российских военных являются денацификация и демилитаризация Украины.