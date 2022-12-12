В Перми продают цех по переработке отходов стекла

13 декабря 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

В стоимость включено оборудование и вся информация о переработке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми продается бизнес по переработке отходов стекла. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.ru. «Продам бизнес по закупке, переработке и продаже отходов стекла (стеклобоя). Бизнес работает более восьми лет. Новому собственнику сообщу всю информацию о себестоимости и прибыли. Передам все наработанные связи с поставщиками и платежеспособными покупателями», — сообщил автор объявления. Владелец просит за свой бизнес 5,8 млн рублей. В стоимость входят информация о процессах переработки и имущество, расположенное на арендованной бетонированной площадке: передвижные автомобильные весы, обогреваемый вагон-офис, навес, контейнеры для наполнения, перевозки и хранения отходов стекла, морские контейнеры и металлическая будка. Владелец отметил, что площадку можно использовать для перевалки любых инертных материалов. Продает потому, что переходит в другой проект. Ранее URA.RU сообщало, что gермяк с лета не может продать бетонный завод за восемь млн рублей. Владелец предприятия указывал, что причина продажи завода также кроется в смене сферы деятельности.

В Перми продается бизнес по переработке отходов стекла. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.ru. «Продам бизнес по закупке, переработке и продаже отходов стекла (стеклобоя). Бизнес работает более восьми лет. Новому собственнику сообщу всю информацию о себестоимости и прибыли. Передам все наработанные связи с поставщиками и платежеспособными покупателями», — сообщил автор объявления. Владелец просит за свой бизнес 5,8 млн рублей. В стоимость входят информация о процессах переработки и имущество, расположенное на арендованной бетонированной площадке: передвижные автомобильные весы, обогреваемый вагон-офис, навес, контейнеры для наполнения, перевозки и хранения отходов стекла, морские контейнеры и металлическая будка. Владелец отметил, что площадку можно использовать для перевалки любых инертных материалов. Продает потому, что переходит в другой проект. Ранее URA.RU сообщало, что gермяк с лета не может продать бетонный завод за восемь млн рублей. Владелец предприятия указывал, что причина продажи завода также кроется в смене сферы деятельности.