Структуру депстроительства ЯНАО уличили в растрате миллионов из бюджета

13 декабря 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Управлению госэкспертизы пришлось вернуть в бюджет округа более шести миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление госэкспертизы проектной документации ЯНАО, которое подчиняется департаменту строительства, неэффективно израсходовало 5,6 миллионов рублей на закупках. Об этом сообщается на сайте счетной палаты округа. «Объектом контрольного мероприятия являлось „Управление государственной экспертизы проектной документации“. Счетной палатой автономного округа выявлено несоответствие действующих локальных нормативных актов учреждения законодательству автономного округа, что привело к завышению объема субсидии на выполнение государственного задания. Выявлены неэффективные расходы учреждения в сумме 5,6 млн. рублей, а также нарушения при осуществлении государственных закупок», — говорится в сообщении ведомства. В счетной палате отметили, что учредитель управления, департамент строительства ЯНАО, осуществлял недостаточный контроль за деятельностью учреждения. Нарушения устранили только после представления, направленного палатой в ведомство. Управление госэкспертизы вернуло в бюджет округа более шести миллионов рублей. «В целях сокращения неэффективных расходов расторгнуты соответствующие договоры», — добавили в счетной палате. Ранее URA.RU сообщало, что за 2021 год счетная палата ЯНАО выявила нарушения на сумму более 750 миллионов рублей. Всего за год было совершено 1227 нарушений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление госэкспертизы проектной документации ЯНАО, которое подчиняется департаменту строительства, неэффективно израсходовало 5,6 миллионов рублей на закупках. Об этом сообщается на сайте счетной палаты округа. «Объектом контрольного мероприятия являлось „Управление государственной экспертизы проектной документации“. Счетной палатой автономного округа выявлено несоответствие действующих локальных нормативных актов учреждения законодательству автономного округа, что привело к завышению объема субсидии на выполнение государственного задания. Выявлены неэффективные расходы учреждения в сумме 5,6 млн. рублей, а также нарушения при осуществлении государственных закупок», — говорится в сообщении ведомства. В счетной палате отметили, что учредитель управления, департамент строительства ЯНАО, осуществлял недостаточный контроль за деятельностью учреждения. Нарушения устранили только после представления, направленного палатой в ведомство. Управление госэкспертизы вернуло в бюджет округа более шести миллионов рублей. «В целях сокращения неэффективных расходов расторгнуты соответствующие договоры», — добавили в счетной палате. Ранее URA.RU сообщало, что за 2021 год счетная палата ЯНАО выявила нарушения на сумму более 750 миллионов рублей. Всего за год было совершено 1227 нарушений.