Подводный охотник из Перми Дмитрий Михайлов поднял со дна реки связку якорей. О своей находке мужчина рассказал корреспонденту URA.RU.
«Поехал 11 декабря понырять на Каму, глубина была от полутора до трех метров. В какой-то момент заметил рыбацкие снасти, они блестят в свете фонаря и их хорошо видно. Отцепив их, заметил, какую-то интересную конструкцию, которая почти полностью была покрыта илом и ракушками. Когда расчистил, то понял, что это связка из якорей», — рассказал Михайлов.
Понимая, что поднять находку в тот момент не удастся, пермяк сделал отметку о местонахождении якорей и вернулся туда на следующий день на лодке с закрепленной лебедкой. «Самое тяжелое было тащить лодку по берегу с якорями и всей амуницией. Весят они около 70 килограммов», — вспоминает мужчина.
О дальнейшей судьбе якорей Михайлов пока не думает. По его словам, сначала их надо очистить, потом станет понятно продавать их или же оставить себе в качестве декорации.
Ранее URA.RU писало, что пермские подводные охотники достали со дна реки ружья. Мужчины создали сообщество и помогают горожанам поднимать затонувшие вещи, в том числе габаритные.
Вытащенные из-под воды якоря
Дмитрий Михайлов
В связке оказалось три якоря
Дмитрий Михайлов
Один из якорей скорее всего произведен на заводе
Дмитрий Михайлов
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Подводный охотник из Перми Дмитрий Михайлов поднял со дна реки связку якорей. О своей находке мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Поехал 11 декабря понырять на Каму, глубина была от полутора до трех метров. В какой-то момент заметил рыбацкие снасти, они блестят в свете фонаря и их хорошо видно. Отцепив их, заметил, какую-то интересную конструкцию, которая почти полностью была покрыта илом и ракушками. Когда расчистил, то понял, что это связка из якорей», — рассказал Михайлов. Понимая, что поднять находку в тот момент не удастся, пермяк сделал отметку о местонахождении якорей и вернулся туда на следующий день на лодке с закрепленной лебедкой. «Самое тяжелое было тащить лодку по берегу с якорями и всей амуницией. Весят они около 70 килограммов», — вспоминает мужчина. О дальнейшей судьбе якорей Михайлов пока не думает. По его словам, сначала их надо очистить, потом станет понятно продавать их или же оставить себе в качестве декорации. Ранее URA.RU писало, что пермские подводные охотники достали со дна реки ружья. Мужчины создали сообщество и помогают горожанам поднимать затонувшие вещи, в том числе габаритные.