Подводный охотник из Перми похвастался якорями, поднятыми со дна реки. Фото

13 декабря 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Связку якорей поднял пермяк со дна реки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подводный охотник из Перми Дмитрий Михайлов поднял со дна реки связку якорей. О своей находке мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Поехал 11 декабря понырять на Каму, глубина была от полутора до трех метров. В какой-то момент заметил рыбацкие снасти, они блестят в свете фонаря и их хорошо видно. Отцепив их, заметил, какую-то интересную конструкцию, которая почти полностью была покрыта илом и ракушками. Когда расчистил, то понял, что это связка из якорей», — рассказал Михайлов. Понимая, что поднять находку в тот момент не удастся, пермяк сделал отметку о местонахождении якорей и вернулся туда на следующий день на лодке с закрепленной лебедкой. «Самое тяжелое было тащить лодку по берегу с якорями и всей амуницией. Весят они около 70 килограммов», — вспоминает мужчина. О дальнейшей судьбе якорей Михайлов пока не думает. По его словам, сначала их надо очистить, потом станет понятно продавать их или же оставить себе в качестве декорации. Ранее URA.RU писало, что пермские подводные охотники достали со дна реки ружья. Мужчины создали сообщество и помогают горожанам поднимать затонувшие вещи, в том числе габаритные. Вытащенные из-под воды якоря Дмитрий Михайлов В связке оказалось три якоря Дмитрий Михайлов Один из якорей скорее всего произведен на заводе Дмитрий Михайлов

Подводный охотник из Перми Дмитрий Михайлов поднял со дна реки связку якорей. О своей находке мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Поехал 11 декабря понырять на Каму, глубина была от полутора до трех метров. В какой-то момент заметил рыбацкие снасти, они блестят в свете фонаря и их хорошо видно. Отцепив их, заметил, какую-то интересную конструкцию, которая почти полностью была покрыта илом и ракушками. Когда расчистил, то понял, что это связка из якорей», — рассказал Михайлов. Понимая, что поднять находку в тот момент не удастся, пермяк сделал отметку о местонахождении якорей и вернулся туда на следующий день на лодке с закрепленной лебедкой. «Самое тяжелое было тащить лодку по берегу с якорями и всей амуницией. Весят они около 70 килограммов», — вспоминает мужчина. О дальнейшей судьбе якорей Михайлов пока не думает. По его словам, сначала их надо очистить, потом станет понятно продавать их или же оставить себе в качестве декорации. Ранее URA.RU писало, что пермские подводные охотники достали со дна реки ружья. Мужчины создали сообщество и помогают горожанам поднимать затонувшие вещи, в том числе габаритные.