Площадь жилых помещений в доме — более 2 тысячи 600 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинске Челябинской области дети-сироты и жители четырех аварийных домов переедут в новые квартиры. Новый дом по адресу улица Энгельса 22А был сдан компанией ЮУ КЖСИ, рассказали в пресс-службе.

«В Еманжелинске Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки построила многоквартирный дом с полностью благоустроенными квартирами. В новостройку по адресу ул. Энгельса, 22А до конца года смогут въехать около 120 человек: дети-сироты и граждане, переселяемые из аварийного жилья», — рассказали в ЮУ КЖСИ.

Жители Еманжелинска переедут в новое жилье из четырех аварийных домов. Здания были признаны ветхими после 1 января 2017 года. В новом доме пять этажей на три подъезда и 45 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет более 2 тысячи 600 квадратных метров. Работы по строительству объекта были выполнены в рамках муниципального контракта с администрацией района.