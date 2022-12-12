12 декабря 2022

В Еманжелинске 120 жителей покинут свои дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, многоэтажка, жилье, недвижимость, новый дом, новостройки, дом, доступное жилье
Площадь жилых помещений в доме — более 2 тысячи 600 квадратных метров Фото:

В Еманжелинске Челябинской области дети-сироты и жители четырех аварийных домов переедут в новые квартиры. Новый дом по адресу улица Энгельса 22А был сдан компанией ЮУ КЖСИ, рассказали в пресс-службе.

«В Еманжелинске Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки построила многоквартирный дом с полностью благоустроенными квартирами. В новостройку по адресу ул. Энгельса, 22А до конца года смогут въехать около 120 человек: дети-сироты и граждане, переселяемые из аварийного жилья», — рассказали в ЮУ КЖСИ.

Жители Еманжелинска переедут в новое жилье из четырех аварийных домов. Здания были признаны ветхими после 1 января 2017 года. В новом доме пять этажей на три подъезда и 45 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет более 2 тысячи 600 квадратных метров. Работы по строительству объекта были выполнены в рамках муниципального контракта с администрацией района.

Жители переедут в пятиэтажный дом на три подъезда и 45 квартир
Фото:

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В Еманжелинске Челябинской области дети-сироты и жители четырех аварийных домов переедут в новые квартиры. Новый дом по адресу улица Энгельса 22А был сдан компанией ЮУ КЖСИ, рассказали в пресс-службе. «В Еманжелинске Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки построила многоквартирный дом с полностью благоустроенными квартирами. В новостройку по адресу ул. Энгельса, 22А до конца года смогут въехать около 120 человек: дети-сироты и граждане, переселяемые из аварийного жилья», — рассказали в ЮУ КЖСИ. Жители Еманжелинска переедут в новое жилье из четырех аварийных домов. Здания были признаны ветхими после 1 января 2017 года. В новом доме пять этажей на три подъезда и 45 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет более 2 тысячи 600 квадратных метров. Работы по строительству объекта были выполнены в рамках муниципального контракта с администрацией района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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