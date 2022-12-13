В Кремле поправили Макрона по Запорожской АЭС

Песков: Россия не размещала на Запорожской АЭС тяжелые вооружения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергод
На Запорожской АЭС не было тяжелого вооружения России, отметил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не размещала на территории Запорожской АЭС тяжелое вооружение. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о выводе российской стороной вооружений со станции.

«Хочу напомнить слова президента [России Владимира] Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений. Это могут отчетливо подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся. Мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем его продолжать», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Макрон заявил, что МАГАТЭ достигло соглашения с российской стороной о выводе с территории тяжелых вооружений. Он подчеркивал, что его целью, совместно с МАГАТЭ, является демилитаризация зоны вокруг станции.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не размещала на территории Запорожской АЭС тяжелое вооружение. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о выводе российской стороной вооружений со станции. «Хочу напомнить слова президента [России Владимира] Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений. Это могут отчетливо подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся. Мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем его продолжать», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Макрон заявил, что МАГАТЭ достигло соглашения с российской стороной о выводе с территории тяжелых вооружений. Он подчеркивал, что его целью, совместно с МАГАТЭ, является демилитаризация зоны вокруг станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...