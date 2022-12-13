В Кремле поправили Макрона по Запорожской АЭС

Россия не размещала на территории Запорожской АЭС тяжелое вооружение. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о выводе российской стороной вооружений со станции.
«Хочу напомнить слова президента [России Владимира] Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений. Это могут отчетливо подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся. Мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем его продолжать», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Макрон заявил, что МАГАТЭ достигло соглашения с российской стороной о выводе с территории тяжелых вооружений. Он подчеркивал, что его целью, совместно с МАГАТЭ, является демилитаризация зоны вокруг станции.
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Россия не размещала на территории Запорожской АЭС тяжелое вооружение. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о выводе российской стороной вооружений со станции. «Хочу напомнить слова президента [России Владимира] Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений. Это могут отчетливо подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся. Мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем его продолжать», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Макрон заявил, что МАГАТЭ достигло соглашения с российской стороной о выводе с территории тяжелых вооружений. Он подчеркивал, что его целью, совместно с МАГАТЭ, является демилитаризация зоны вокруг станции.