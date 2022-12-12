Сейчас спорткомплекс находится в общественно-деловой зоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Регионального центра олимпийской подготовки по хоккею, который станет базой для подготовки спортивного резерва хоккейного клуба «Трактор», теперь запрещено будет строить офисы и вырубать деревья. Земли окажутся в парковой зоне. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 22 декабря, сообщается на сайте мэрии.

«Провести публичные слушания 22 декабря 2022 года по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (региональный центр олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области) в территориальной зоне парков, в том числе специализированного назначения, скверов, бульваров, набережных на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Академика Макеева в Центральном районе Челябинска. Инициатором проекта является Строительная компания «СтройДом», — говорится в документации.

На данный момент Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею находится в общественно-деловой зоне. После всех согласований спорткомплекс будет относиться в территориальной зоне скверов, бульваров и набережных. Площадь спорткомплекса составляет 22 тысячи 892 квадратных метра. Кадастровая стоимость земель — 30 млн 373 тысячи рублей.

Сейчас центр олимпийской подготовки по хоккею готовится к открытию. В спорткомплексе есть два крытых хоккейных корта, тренировочные залы, медицинский центр, отель и столовая. На территории смогут тренироваться более 200 молодых хоккеистов со всей Челябинской области, а также будут проходить соревнования различного уровня.

Площадь спорткомплекса составляет 22 тысячи 892 квадратных метров, кадастровая стоимость земель — 30 млн 373 тысячи рублей Скрин: Публичная кадастровая карта России