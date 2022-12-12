Мэр устроил новый передел власти в Екатеринбурге, посовещавшись с Куйвашевым

13 декабря 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (слева) и Рустам Галямов (по центру) не обсуждали свои планы с депутатами Фото: Анна Майорова © URA.RU По инициативе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова депутатов гордумы лишают полномочий по утверждению ключевого градостроительного документа — генплана. Этот рычаг власти переходит к областному правительству в лице минстроя. Соответствующий законопроект комитет заксобрания по региональной политике и развитию МСУ рассмотрит 15 декабря. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Перераспределить на срок шесть лет между органами местного самоуправления муниципального образования „город Екатеринбург“ и органами государственной власти Свердловской области полномочие в сфере градостроительной деятельности по утверждению генерального плана муниципального образования „город Екатеринбург“, в том числе внесение изменений в такой план», — говорится в проекте. Орлов, по данным URA.RU, согласовал его с губернатором Евгением Куйвашевым. Но демонстративно не уведомил о своих планах спикера думы Игоря Володина. Новость по теме Мэр Екатеринбурга назвал дату презентации нового генплана «[Если законопроект примут] это развяжет руки Орлову и [его заму по строительству Рустаму] Галямову. Им не нужно будет торговаться с депутатами», — рассказал собеседник, близкий к региональному кабмину. Если областные депутаты примут законопроект, у думы не останется влияния на городские стройки. В конце прошлого года ее лишили полномочий по утверждению и корректировке правил землепользования и застройки (ПЗЗ). «Во многом это обесценивает гордуму, присутствие в ней становится все менее интересным для бизнеса. Это интересно на фоне предстоящих выборов 2023 года», — констатировал другой собеседник агентства. Впрочем, тут же оговорился: депутаты и при действующих правилах едва ли смогли бы вклиниться в дискуссию. «[Генплан] это сложная конструкция, в нем много чего вообще засекречено, и депутаты могли только голосовать „за“ и „против“, особо не участвуя в процессе. Единственный рычаг у них был — отклонить [генплан]. Но на это никто бы не пошел. Так как до утверждения документ согласовывает очень много ведомств (включая областные и федеральные) и чиновников, депутатам бы просто не дали похерить эту работу. Вот ПЗЗ да, это был реальный рычаг [в руках думы]», — объяснил источник. Срок действия нынешнего генплана истекает в 2025 году. Новый — до 2045-го — подготовят к осени 2023-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По инициативе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова депутатов гордумы лишают полномочий по утверждению ключевого градостроительного документа — генплана. Этот рычаг власти переходит к областному правительству в лице минстроя. Соответствующий законопроект комитет заксобрания по региональной политике и развитию МСУ рассмотрит 15 декабря. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Перераспределить на срок шесть лет между органами местного самоуправления муниципального образования „город Екатеринбург“ и органами государственной власти Свердловской области полномочие в сфере градостроительной деятельности по утверждению генерального плана муниципального образования „город Екатеринбург“, в том числе внесение изменений в такой план», — говорится в проекте. Орлов, по данным URA.RU, согласовал его с губернатором Евгением Куйвашевым. Но демонстративно не уведомил о своих планах спикера думы Игоря Володина. «[Если законопроект примут] это развяжет руки Орлову и [его заму по строительству Рустаму] Галямову. Им не нужно будет торговаться с депутатами», — рассказал собеседник, близкий к региональному кабмину. Если областные депутаты примут законопроект, у думы не останется влияния на городские стройки. В конце прошлого года ее лишили полномочий по утверждению и корректировке правил землепользования и застройки (ПЗЗ). «Во многом это обесценивает гордуму, присутствие в ней становится все менее интересным для бизнеса. Это интересно на фоне предстоящих выборов 2023 года», — констатировал другой собеседник агентства. Впрочем, тут же оговорился: депутаты и при действующих правилах едва ли смогли бы вклиниться в дискуссию. «[Генплан] это сложная конструкция, в нем много чего вообще засекречено, и депутаты могли только голосовать „за“ и „против“, особо не участвуя в процессе. Единственный рычаг у них был — отклонить [генплан]. Но на это никто бы не пошел. Так как до утверждения документ согласовывает очень много ведомств (включая областные и федеральные) и чиновников, депутатам бы просто не дали похерить эту работу. Вот ПЗЗ да, это был реальный рычаг [в руках думы]», — объяснил источник. Срок действия нынешнего генплана истекает в 2025 году. Новый — до 2045-го — подготовят к осени 2023-го.