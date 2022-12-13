Субмарина появится на месте заброшенной стройки возле мечети Фото: Елена Антипина © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на набережной построят музей музыки в форме подводной лодки. Сооружение появится на месте долгостроя возле мечети за счет инвестиций частного застройщика — проект обсудили на градостроительном совете, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Проект объекта появился уже давно, сейчас мы приводим его в соответствии с изменившимися нормами. На месте долгостроя возле мечети появится музей музыки в виде субмарины, возвести его планируется на деньги частного инвестора. Администрация заверила, что поддержит нашу инициативу», — рассказал один из инициаторов проекта Валерий Горбунов.

По замыслу застройщиков, в музее можно будет устраивать культурно-массовые мероприятия — например, концерты или даже слет байкеров. Внутреннюю отделку застройщики планируют выполнить из коллекции старых колонок и магнитофонов, которую годами собирал Горбунов. Расположенный рядом ангар, в котором в девяностые был развлекательный центр «Мир чудес», планируют снести. С имамом расположенной по соседству мечети, по словам инвесторов, открытие музея согласовано.

Реализация объекта, возведенного на базе заброшенной стройки, потребует дополнительных усилий от застройщика. «Завершение строительных работ и введение в эксплуатацию долгостроя зависит от двух важнейших факторов: экономическая целесообразность (зачастую объект проще снести, чем достраивать) и соответствие недостроенных объектов строительным нормам (прочностные характеристики, санитарно-эпидемиологические параметры и так далее). Заново придется утверждать проектную документацию. Конечно, немаловажную роль играет и мнение жителей района, которые могли еще и не жить рядом с объектом в момент начала его строительства», — уточнил эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

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