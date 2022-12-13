Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся сборы на новогодний утренник в детском саду

14 декабря 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Сборы ребенка на новогодний утренник обойдутся в 500-3000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Родителям придется заплатить от пятисот рублей, чтобы нарядить ребенка на новогодний утренник в детском саду. Однако, только если брать костюм напрокат. Об этом сообщили эксперты «Avito.Услуги». «Средняя цена за суточную аренду по стране составляет около 400 рублей. Аренда дополнительных атрибутов, например, шпаги или волшебной палочки обойдется в среднем в 100-200 рублей в сутки», — рассказали аналитики «Газете.ру» . Также они отметили, что родители могут заказать пошив костюма для малыша, но это будет стоить дороже. Средняя стоимость пошива костюма по стране составляет 3000 рублей, но цена может быть и выше. Это зависит от деталей костюма и сроков пошива. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор рассказал, как выбрать новогоднюю ель. Так, ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым.

Родителям придется заплатить от пятисот рублей, чтобы нарядить ребенка на новогодний утренник в детском саду. Однако, только если брать костюм напрокат. Об этом сообщили эксперты «Avito.Услуги». «Средняя цена за суточную аренду по стране составляет около 400 рублей. Аренда дополнительных атрибутов, например, шпаги или волшебной палочки обойдется в среднем в 100-200 рублей в сутки», — рассказали аналитики «Газете.ру». Также они отметили, что родители могут заказать пошив костюма для малыша, но это будет стоить дороже. Средняя стоимость пошива костюма по стране составляет 3000 рублей, но цена может быть и выше. Это зависит от деталей костюма и сроков пошива. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор рассказал, как выбрать новогоднюю ель. Так, ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым.